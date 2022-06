Les urnes ont livré leur verdict dans le Calvados et l'Orne à l'issue du premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin. Au second tour, il n'y aura que des duels. Dans le département de l'Orne, tous les députés sortants seront présents. Pas dans le Calvados. Ce qu'il faut retenir.

Législatives : des surprises dans le Calvados, les députés sortants au second tour dans l'Orne

Le Rassemblement National sera au second tour dans trois des neuf circonscriptions que comptent le Calvados et l'Orne. C'est le cas dans la 3e circonscription du Calvados (Lisieux-Falaise) où Martine Vilmet est arrivée en tête, créant la surprise. Elle sera opposée au candidat de la majorité présidentielle, Jérémie Patrier-Leitus. Tous les deux, par leurs scores, ont exclus la députée sortante, Nathalie Porte (LR) battue dès le premier tour. Le parti de Marine Le Pen qui affrontera aussi les deux députés Les Républicains de l'Orne. Dans la 2e circonscription ornaise (L'Aigle-Mortagne), la députée sortante Véronique Louwagie (LR) sera opposée au candidat d'extrême droite Alexandre Morel (RN). Duel identique dans la 3e circonscription de l'Orne (Flers-Argentan). Le sortant, Jérôme Nury (LR), largement en tête (37%) affrontera Anthony Frémont (RN). Dans ce territoire, la majorité présidentielle a explosée. Ils étaient trois à soutenir Emmanuel Macron : Solène Gibault, Vincent Beaumont et Marc Cléris. Leurs voix se sont morcelées.

Des députés sortants confortés

Comme dans les deux autres circonscriptions de l'Orne, la députée sortante de la 1ère, la socialiste Chantal Jourdan (Nupes) est en ballotage favorable. Elle affrontera la seule candidate de la majorité présidentielle qualifiée au second tour dans ce département : Marie-Annick Duhard (Ensemble). D'autres élus déjà titulaires de leur siège au palais Bourbon auront l'occasion de défendre leur mandat le 19 juin prochain dans le Calvados. C'est le cas, très largement, du député MoDem de la 4e circonscription du Calvados, Christophe Blanchet qui a recueilli 36,44% des suffrages exprimés. Il devance son challenger communiste Pierre Mouraret (Nupes).

C'est plus serré dans la 5e circonscription du Calvados (Bessin), pour le sortant LREM Bertrand Bouyx. Le député de la majorité sera opposée à la candidate investie par l'union de le gauche : Valérie Harel (Nupes). Même opposition dans la 1ère circonscription du Calvados (Caen-Ouest), sauf que c'est la candidate insoumise Emma Fourreau (Nupes) qui devance le député sortant Fabrice Le Vigoureux. Le socialiste Arthur Delaporte, qui reprend le flambeau de Laurence Dumont dans la 2e circonscription du Calvados (Caen-Est), est largement en tête : 42,01%. Il affrontera Sylvie Dumont-Prieux qui est soutenu par le camp d'Emmanuel Macron.

La Première ministre, Elisabeth Borne, au second tour

Enfin, Élisabeth Borne est arrivée en tête dans la 6e circonscription du Calvados au premier tour des élections législatives ce dimanche. La Première ministre (Ensemble) a récolté 34,32% des voix devant le candidat de la NUPES Noé Gauchard (24,53%). Les deux candidats s'affronteront dimanche prochain.