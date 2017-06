Législatives - 1er tour en Sarthe : tous les candidats LREM qualifiés, Le Foll et Karamanli au second tour

Les quatre candidats présentés par le mouvement d'Emmanuel Macron passent aisément le premier tour. Le Parti socialiste aura deux candidats dimanche prochain : Stéphane Le Foll, et Marietta Karamanli, députée sortante de la 2e circonscription. Le Front national est éliminé partout en Sarthe.

Dans cette année électorale inédite, c'est une fois de plus un scénario inimaginable il y a six mois qui se dessine au soir du premier tour des législatives en Sarthe : partout où La République en Marche présentait des candidats, ces derniers sont non seulement tous qualifiés pour le second tour, mais ils sortent tous en tête. Sur les première, troisième et cinquième circonscriptions, ils seront opposés aux candidats Les Républicains. Sur la deuxième circonscription, la sortante PS Marietta Karamanli est la seule à résister à la vague LREM. Stéphane Le Foll, ministre de François Hollande pendant cinq ans, est au second tour face au maire LR d'Etival, Emmanuel Franco ; il n'avait pas de candidat LREM face à lui. Le scrutin reste marqué par une abstention record.

Première circonscription

Damien Pichereau, candidat LREM, sort en tête au premier tour, à 31.06%. Il sera opposé à la conseillère régionale et élue LR du Mans Christelle Morançais, qui receuille 24.9% des suffrages exprimés. La députée sortante PS Françoise Dubois est éliminée (11,69%), de même que le Front national (10.27%).

Deuxième circonscription

Marietta Karamanli, la députée PS sortante, arrive en deuxième position (24,10%), à 700 voix de la candidate LREM Aurélie Perot (25,81%), conseillère municipale du Mans sous l'étiquette UDI. Le maire de Ruaudin, Samuel Chevallier, qui se présentait sur cette circonscription en vertu des accords entre LR et l'UDI, n'est pas qualifié (15,95% des exprimés, soit des 7,55% inscrits). Le conseiller régional FN Pascal Nicot est lui aussi éliminé (13,10%).

Troisième circonscription

C'est là que La République En Marche réalise sans doute son score le plus surprenant, d'autant plus que c'est la seule du département à ne pas du tout recouper une partie de la ville du Mans : sa candidate Pascale Fontenel-Personne arrive très largement en tête (32,10%), 10 points devant la présidente départementale des Républicains, maire de Monval-sur-Loir, Béatrice Pavy-Morançais (22,20%). Au vu de la forte abstention, cette dernière n'atteint pas les 12,5% des inscrits mais elle est qualifiée grâce à sa deuxième place. C'est aussi la circonscription sur laquelle le Front national fondait le plus d'espoirs, au point d'y investir son Secrétaire départemental Pascal Gannat : ce dernier est pourtant éliminé avec 15,52% des voix, faute d'avoir réuni au moins 12,5% des inscrits.

Quatrième circonscription

Stéphane Le Foll, député sortant, n'avait pas de candidat LREM face à lui. Il est en ballotage favorable (30,31%) pour le second tour, face au maire LR d'Etival, Emmanuel Franco (22,15%). Ce dernier arrive en tête à Sablé (32,44%), dont l'ancien maire François Fillon a longtemps été le député de cette quatrième circonscription.

Qualifié au 2e tour dans la 4e circo de la #Sarthe, @SLeFoll ne veut pas d'une Assemblée "monocouleur" #legistatives2017 pic.twitter.com/ispkWNWqx7 — France Bleu Maine (@bleumaine) June 11, 2017

Cinquième circonscription

Dans la seule circonscription sarthoise où le sortant était un député LR (Dominique Le Mèner, qui ne se représentait pas), c'est là encore LREM qui arrive en tête, avec Willy Colin (31,68%). Il devance le maire de La Ferté-Bernard, Jean-Carles Grelier de quatre points (27,24%).