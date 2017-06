Législatives - 1er tour : la baisse de la participation se confirme à 17h en Bretagne

A 17h, la participation pour ce premier tour des élections législatives est en forte baisse par rapport à 2012. Au niveau national, seuls 40,75% des électeurs se sont déplacés pour aller voter. Ce qui fait craindre un record d'abstention pour ce dimanche. La Bretagne suit également cette tendance.

L'abstention pourrait battre un record pour ce premier tour des législatives. 40,75% des français s'étaient déplacés à 17h pour glisser leur bulletin dans l'urne. Une baisse de huit points par rapport aux dernières législatives en 2012. A la fin de la journée, l'abstention pourrait atteindre 50 à 51% selon les dernières estimations.

Des chiffres en baisse en Bretagne

La baisse se confirme également chez nous :

Dans le Morbihan, la participation est de 46,42% à 17h . En 2012, 50,34%, des électeurs morbihannais s'étaient déplacés à ce moment-là.

Dans les Côtes d'Armor, ils sont 48,93% des inscrits à avoir voté , contre plus de 57,9% en 2012. Pour le premier tour de l'élection présidentielle en avril dernier, la participation à 17h atteignait plus de 76%.

Le Finistère en revanche fait exception : la participation y est en légère hausse si l'on compare de nouveau aux dernières législatives de 2012 : 48,29% des finistériens inscrits sur les listes électorales se sont déplacés dans les bureaux de vote pour le moment, contre 45,27% il y a cinq ans.

Un impact fort sur le second tour

La très forte abstention attendue ce soir aura également des conséquences sur le second tour. En effet, pour espérer l'atteindre, les candidats doivent obtenir au minimum 12,5% des voix exprimées. Avec une abstention qui s'élève à 50%, cela voudrait dire que ce taux grimpe à 25% des voix. Un résultat beaucoup plus difficile donc à décrocher. Résultat : très peu de triangulaires (trois candidats présents au second tour) sont à escompter.