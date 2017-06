Législatives - 1er tour : la participation, clé du scrutin

C'est aujourd'hui le 1er tour des élections législatives en France. Dans le Loiret, 453.000 électeurs sont appelés aux urnes, 6 sièges de députés sont à pourvoir. Les prétendants sont nombreux : 77 candidats enregistrés par la préfecture, c'est un record.

Comme à chaque fois lorsqu'il s'agit des législatives, le niveau de la participation sera une clé essentielle du scrutin. Pour pouvoir se qualifier au second tour, les candidats doivent franchir la barre des 12,5% des inscrits. Il peut donc y avoir plus de 2 candidats au second tour. Mais plus la participation est faible, et plus il est difficile d'y parvenir, c'est une règle mathématique impitoyable. Exemple, avec 40% d'abstention, il faut obtenir près de 21% des suffrages exprimés pour se qualifier. En revanche, avec 30% d'abstention, il suffit d'obtenir 18% des voix.

Forte abstention attendue

Qu'en sera-t-il cette année ? Depuis 1988, l'abstention aux législatives a toujours dépassé les 30% au 1er tour. En 2012, il y avait eu plus de 40% d'abstention dans le Loiret, chiffre record sous la Vème République. Et cette année, les sondages annoncent une abstention semblable, voire supérieure. Si aucun candidat n'atteint les 12,5% des inscrits, ce sont les 2 postulants arrivés en tête qui sont repêchés pour le second tour. Pour être élu dès le 1er tour, il faut dépasser les 50% des suffrages et atteindre les 25% des inscrits. Un double seuil difficile à franchir avec 11 à 14 candidats par circonscription dans le Loiret.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h dans le département, sauf dans 7 communes où il sera possible de voter jusqu'à 19h. Il s'agit d'Orléans, Chécy, Châteauneuf-sur-Loire, Fleury-les-Aubrais, Lorris, St Jean-de-Braye et St Jean-le-Blanc.