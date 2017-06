Législatives - 1er tour : les réactions dans le Poitou ce lundi matin

Au lendemain de la victoire écrasante de la majorité présidentielle et son parti La République En Marche au 1er tour es élections législatives en Vienne et Deux-Sèvres, voici les principales réactions dans le Poitou.

Le Poitou se réveille avec des candidats de La République En Marche en tête dans toutes les circonscriptions de Vienne et Deux-Sèvres ce lundi matin, au lendemain du 1er tour des élections législatives. Voici les premières réactions dans le Poitou.

Deux-Sèvres : le FN appelle à l'abstention au 2nd tour

Jean-Romée Charbonneau, secrétaire départemental du FN 79 : "Les électeurs ne sont pas allés voter (ce dimanche NDLR), la président de la République aura sa cour pleine à l'Assemblée Nationale (...) mais les nouveaux ça ne fait pas une force. La classe politique traditionnelle a été balayée. Un nouvelle dynastie arrive.

La dynastie Macron ne me satisfait pas et je n'appelle pas à voter en sa faveur. J-R. Charbonneau

Poitiers : Alain Claeys soutient La République En Marche

Alain Claeys, député socialiste sortant dans la 1ère circonscription de la Vienne et maire de Poitiers : "La tâche d'Emmanuel Macron est de réconcilier les deux France : celle qui ne vote pas et celle qui réussit. Aucune surprise sur les scores des uns et des autres, il y a une force de dégagisme. J'appelle à voter dimanche prochain pour les candidats de la République En Marche, arrivés en tête dans cette circonscription.

Ils ont besoin des voix socialistes" Alain Claeys

Jean-Michel Clément ne se sent "ni traître ni opportuniste"

Jean\-Michel Clément, député PS sortant de la 3e circonscription de la Vienne, investi par La République En Marche, arrive en tête au 1er tour; où il affrontera la candidate FN Delphine Jumeau : "Je ne suis ni un traître, ni un opportuniste, je suis un observateur. Je suis un compagnon de route d'Emmanuel Macron depuis la loi qui porte son nom, je ne l'ai pas rejoint au dernier moment. > Je n'imaginais pas affronter un jour le FN dans cette circonscription" J\-M Clément