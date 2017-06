Législatives - 1er tour : les résultats définitifs

La République en marche qui sort largement en tête, un large recul pour Les Républicains et une vraie déroute pour le Parti socialiste : voici les résultats nationaux définitifs du premier tour des législatives qui s'est déroulé dimanche et a été marqué par une abstention record.

Avec 32,32% des voix et des projections en sièges prédisant entre 400 et 455 députés (sur 577) pour la République en marche, Emmanuel Macron a remporté son pari avec un parti né il y a seulement un an environ. REM devance très largement Les Républicains-UDI (21,5%) et le FN (13,2%). Le PS et son allié PRG obtiennent 9,5% et sont légèrement devancés en voix par La France insoumise (11%) de Jean-Luc Mélenchon. Retrouvez les résultats commune par commune ici.

Une abstention record sous la Ve République a marqué ce premier tour des législatives, plus d'un électeur sur deux n'étant pas allé voter. Elle s'élève à 51,29%.