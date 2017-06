Législatives - 1er tour : les résultats en Béarn

Candidats qualifiés pour le second tour, taux de participation... A l'occasion du premier tour des élections législatives, suivez en direct, les résultats dans chaque circonscription du Béarn.

France Bleu Béarn vous fait suivre en direct les résultats de ce premier tour des élections législatives.

1ère circonscription

Cantons de Billère, Lescar, Pau Centre, Pau Nord, Pau Ouest.

Martine Lignières-Cassou, député sortante et membre du parti socialiste, a pris sa retraite politique après quatre mandats.

2ème circonscription

Cantons de Montaner, Morlaàs, Nay-Bourdettes Est, Nay-Bourdettes Ouest, Pau Est, Pau Sud, Pontacq.

La député sortante, Nathalie Chabanne, est socialiste.

3ème circonscription

Cantons de Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Jurançon, Lagor, Lasseube, Lembeye, Monein, Orthez, Salies-de-Béarn, Thèze.

Pour en savoir plus sur les enjeux dans cette 3ème circonscription, cliquez ici.

4ème circonscription

Cantons de Accous, Aramits, Arudy, Hasparren, Liholdy, Laruns, Mauléon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, Tardets-Sorholus.

Pour en savoir plus sur les enjeux dans cette 4ème circonscription, cliquez ici

