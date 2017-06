Législatives - 1er tour : plus de 55 % d'abstention à Château-Renault en Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire et comme partout en France, l'abstention s'envole dans certaines communes. Près de 53 % à Monts, 51 % à Joué-lès-Tours, jusqu'à plus de 55 % même à Château-Renault et 56 % à Saint-Pierre-des-Corps.

C'est un des enseignements de ce premier tour des élections législatives : l'abstention s'élève à près de 51,29 % partout en France. Un record dans l'histoire la 5e République. Pour le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, c'est "l'échec de cette élection". En Indre-et-Loire, l'abstention s'envole dans certaines communes du département : plus de 50 % à Tours, 51,26 % à Joué-lès-Tours, 53,48 % à Monts et jusqu'à plus de 55 % à Château-Renault.

L'overdose de la politique

Le ras-le-bol de la politique et des élections, la multiplicité des candidats - 14 dans cette deuxième circonscription d'Indre-et-Loire - la météo... Les abstentionnistes ont tous leur petite raison dans cette commune de 5 000 habitants.

On ne connaît même pas les candidats qui se présentent. C'est le flou total ces élections" - Jeannique

"J'avais une sortie en famille de prévue alors je n'ai même pas pris le temps d'aller voter", explique Linda. Comme pour cette mère de famille et comme pour beaucoup d'autres électeurs, la météo estivale de ce week-end a éloigné des bureaux de vote d'Indre-et-Loire. Matt ne se sent plus représenté depuis plusieurs années. Cet homme de 55 ans n'a plus voté depuis les présidentielles de 2007 entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal : "Voter, ça ne sert plus à rien. Les candidats me fatiguent tous."

Quand il y a 5 candidats qui se présentent, ça va... Mais là, il y en a 14 ! Du coup, je ne m'y retrouve pas alors je préfère ne pas voter " - Coralie, 23 ans

Parmi les autres raisons pour expliquer cette forte abstention : l'overdose de politique. La campagne pour les présidentielles et les législatives dure depuis presque un an avec le début de la campagne des primaires à droite. Ces élections sont aussi très rapprochées l'une de l'autre : cinq semaines seulement entre les deux. Ce calendrier est en place depuis 2002 avec le passage du septennat au quinquennat.

Ça va mal, on ne sait plus quoi faire, alors on préfère laisser tomber et ne pas voter" - Valérie, 47 ans

Valérie ne s'est pas déplacée pour ces élections mais pas par gaieté de coeur : "Quelque part, je n'aime pas m'abstenir. Depuis que je vote, j'ai rarement fait ça. Mais voilà, il faut se motiver et le problème c'est qu'aucun candidat ne nous motive". Elle dénonce aussi le flou autour de ces élections : "Il y a tellement de gens qu'on ne connaît pas. Il y a même eu des affiches de candidats qui se présentaient et on ne les avait même pas dans les enveloppes. Du coup, voilà : j'ai laissé tombé."