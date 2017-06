Législatives 2017 : 12 candidats se présentent dans la 5ème circonscription de l'Isère

Dans cette circonscription, le socialiste François Brottes a été député pendant 18 ans, jusqu'à ce qu'il devienne président du réseau électrique RTE en 2015 et laisse la place à son suppléant Pierre Ribeaud. Ni l'un, ni l'autre ne se représente dans la 5ème et 12 candidats briguent le siège..

La 5ème circonscription de l'Isère qui s'étend du Grésivaudan à la Valdaine en passant par la Chartreuse, est à gauche depuis 1997, date de l'élection du socialiste François Brottes qui a occupé le siège pendant 18 ans (3 mandats et demi). 12 candidats font campagne pour lui succéder, un de plus qu'en 2012.

Catherine Kamowski, maire sans étiquette de Saint-Egrève depuis 15 ans, espère, avec son investiture "en Marche", surfer sur la vague Macron qui a obtenu 26.62 % des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Elle s'est tout de suite retrouvée dans la démarche du chef de l'Etat, elle qui depuis longtemps compte des conseillers "de droite et de gauche" dans sa majorité municipale.

C'est Eliane Giraud, sénatrice PS de l'Isère, ex vice-présidente de la région pendant 11 ans, ancienne présidente du Parc Naturel Régional de Chartreuse et suppléante de François Brottes pendant 3 mandats, qui va porter l'héritage socialiste dans cette circonscription où le candidat du PS, Benoit Hamon, n'a recueilli que 7.4 % des voix au premier tour de la présidentielle en avril/

Philippe Langenieux-Villard, maire Les Républicains d'Allevard depuis 1989 et Conseiller Régional, veut reconquérir cette circonscription où il a été député entre 1993 et 1997. Il ne s'était pas représenté depuis sa défaite de 97 mais repart en campagne plus sur son nom que son étiquette politique après la déroute de François Fillon à la présidentielle (16.1 % dans la circonscription).

Patrice Brun, candidat de la France Insoumise (21.5% au premier tour de la présidentielle dans la circonscription), et syndicaliste CGT dans la Grande Distribution, veut faire du mouvement de Jean-Luc Mélenchon une vraie force d'opposition pour défendre une alternative économique à la politique d'Emmanuel Macron.

Muriel Burgaz, vice-présidente du FN en Isère et conseillère régionale , estime que les candidats du Front National sont les seuls à à être dans une véritable opposition "face à la politique d'austérité , de communautarisme, d'immigration" que voudrait mettre en oeuvre Emmanuel Macron. A la présidentielle, Marine Le Pen avait obtenu le 3ème score du premier tour (19.5%)

L'écologiste Gael Roustan, ancien directeur de cabinet du maire de Grenoble Eric Piolle se lance pour la première fois dans une élection. Il se présente comme la nouvelle génération qui doit répondre au besoin de renouvellement politique. Il fait campagne contre la pollution, pour la mutation des stations de ski et la transformation de l'agriculture vers le bio et les circuits courts..)

Azzédine Chared se présente pour le mouvement 100% citoyen, Sylvie Guinand pour le PCF, Christine Tulipe, pour LO (c'est la seule candidate qui était déjà présente en 2012 sur cette circonscription), Alice Pelletier pour le NPA, Valérie Chénard pour l'Union Populaire Républicaine, et Ludovic Blanco pour Debout la France.