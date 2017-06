Législatives 2017 - 1er tour : Fabienne Colboc (LREM) en tête dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire

Fabienne Colboc, la candidate de la République en Marche (LREM), domine largement le 1er tour, avec 34.39% des voix dans la 4ème circonscription. Elle affrontera Hervé Novelli, candidat les Républicains, second avec 17,84% des suffrages. Le député sortant Laurent Baumel est éliminé dès le 1er tour.

Les électeurs de la quatrième circonscription ont suivi la vague de la République en Marche. La candidate du mouvement l'a emporté avec 34,39% des voix. Elle fera face au candidat Les Républicains Hervé Novelli, qui se place second avec 17,84% des suffrages.

Le député sortant socialiste Laurent Baumel a été éliminé. Après une longue attente des résultats, très serrés, le candidat PS a terminé avec 16,30% des voix, soit 700 voix d'écart avec Hervé Novelli. Le député sortant n'a pas souhaité faire de déclaration, mais s'est exprimé sur sa page Facebook :

Le candidat Les Républicains, qualifié in extremis, réclame un débat avec Fabienne Colboc : "On ne pourra pas nous refaire le coup de la proximité avec le président de la République. Je veux un débat sur les grandes options de ce projet, et sur la vision qu'on a de ce territoire".

Je montrerai qu'en matière d'influence, d'expérience, je me battrai avec mes armes — Hervé Novelli (LR)

Hervé Novelli et ses soutiens, à Joué-lès-Tours © Radio France - Pauline Pennanec'h

Les résultats dans la quatrième circonscription