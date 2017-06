Législatives 2017 - 1er tour : la participation en baisse en Ardèche et en très net recul dans la Drôme

La tendance de la mi-journée se confirme. Le taux de participation est en baisse pour le premier tour des élections législatives ce dimanche. A 17 heures, il est 40,75% au niveau national. En Drôme et en Ardèche, il est respectivement de 39,48% et 44,07 %.

Le premier tour des élections législatives qui se déroule ce dimanche n'attire pas les foules. A 17 heures, le taux de participation au niveau national est en forte baisse : 40,75%, alors qu'à la même heure en 2012, il était de 48,31%. La tendance est aussi à la baisse en Drôme et en Ardèche, alors que les bureaux de vote ferment à 18 heures.

Très forte baisse de la participation dans la Drôme

Pour la Drôme, le taux de participation s'écroule par rapport à 2012 : il est de 39,48% à 17 heures. C'est 12 points de moins par rapport au premier tour des précédentes élections législatives, lors duquel 51,42 % des inscrits avaient déjà fait leur choix à 17 heures. Ils étaient 50,59% en 2007 et 50,05% en 2002.

La participation en baisse en Ardèche, mais supérieure à la moyenne nationale

Les électeurs ardéchois se sont plus déplacés que les Drômois. Ils étaient 44,07% à voter avant 17 heures. C'est quatre points de moins que lors du premier tour des élections législatives de 2012 : la participation était alors de 48,12 %. Le repli est encore plus net si on compare le taux de participation de cette année par rapport à 2007 (59,98%) et 2002 (53,51%).