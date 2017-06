Législatives 2017 - 1er tour : La République en Marche en tête dans la deuxième circonscription des Landes

Dans la deuxième circonscription des Landes, Lionel Causse, le candidat de La République en Marche arrive en tête avec 43 % des voix, il sera opposé à Caroline Dacharry de la France Insoumise (11,7%).

Dans cette circonscription on connait le duel pour le second tour, ça sera Lionel Causse (La République en Marche) contre Caroline Dacharry (France Insoumise), le Parti Socialiste est éliminé, comme Les Républicains.

A Dax, La République en Marche arrive en tête avec 42%, le Parti Socialiste est à 15,43%, les Républicains sont à la troisième place à 13,60%.

Les réactions des candidats :

Pour Caroline Dacharry c'est "une très grande satisfaction d'être au second tour. Il y a un an on n'existait pas" explique t-elle. "Aujourd'hui on va discuter avec les communistes pour une alliance en vue de gagner le second tour des élections".

Jean-Marc Lespade, le candidat du PCF appelle à voter pour Caroline Dacharry (France Insoumise) pour le second tour.

Les résultats définitifs du premier tour dans la deuxième circonscription :

Lionel Causse (La République en Marche) : 42,96%, qualifié pour le second tour Caroline Dacharry (France Insoumise) : 11,77%, qualifiée pour le second tour Sylviane Pacot (LR) : 10,87% Christine Basly-Lapegue (Parti Socialiste) : 10,42 % Francis Garcia (Front National) : 9,71%

