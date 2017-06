Législatives : qui est Alice Thourot (REM), la nouvelle députée de la 2e circonscription de la Drôme ?

Alice Thourot (REM) a été élue dimanche dans la 2e circonscription de la Drôme lors du second tour des élections législatives. Elle obtient 62,5% et bat Laure Pellier du FN. Portrait de la nouvelle élue de la 2e circonscription.

Alice Thourot, jeune avocate de 31 ans, est la nouvelle députée de la deuxième circonscription de la Drôme, qui comprend les cantons de Portes-lès-Valence, Loriol-sur-Drôme, Marsanne, Montélimar 1, Montélimar 2 et Pierrelatte. Ce dimanche soir, lors du second tour des élections législatives, elle a battu Laure Pellier, la patronne du Front National dans la Drôme.

Une députée, toute nouvelle en politique

Alice Thourot, lors d'un pique-nique citoyen à Marsanne , entre les deux tours des élections législatives. © Radio France - Mélanie Tournadre

Alice Thourot a 31 ans. Elle le dit, elle-même, elle est "toute nouvelle en politique". "Je me suis engagée aux côtés d'En Marche l'été dernier, sans avoir jamais fait de politique auparavant". Elle a ensuite été animatrice du comité local du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron à Montélimar.

"Avant En Marche, je ne m'étais jamais sentie représentée et je ne souhaitais pas faire de la politique"

Cette avocate de 31 ans est spécialisée dans le droit immobilier. Elle fait partie du cabinet d'avocats Champauzac qui a des bureaux à Montélimar, ainsi qu'à Paris. Elle est originaire de Lorraine. Elle est née à Bar-le-Duc, dans le département de la Meuse, en région Grand Est. Elle est venue s'installer dans la Drôme, à Montélimar, en 2011.

Le camion de campagne d'Alice Thourot, de La République en Marche. © Radio France - Mélanie Tournadre

Elle a suivi des études de droit, elle a notamment validé un master 1 en droit privé général et sciences criminelles à Nancy, avant de passer un semestre en Erasmus à l'université Aristote à Thessalonique en Grèce. Elle a également validé un master 2 professionnel en droit social et mobilité internationale des travailleurs à Lyon.

Elle se dit très intéressée par l'entrepreneuriat. Pendant six mois, elle a d'ailleurs travaillé aux côtés de start-up à Lyon.

Une campagne sur le terrain

Alice Thourot, lors du pique-nique citoyen qu'elle organisait à Marsanne, entre les deux tours des élections législatives. © Radio France - Mélanie Tournadre

En moins d'un an, cette jeune avocate a donc réussi à devenir députée de la deuxième circonscription de la Drôme, en éliminant au second tour la secrétaire départementale du Front National dans la Drôme, Laure Pellier.

Dès le premier tour, elle était arrivée largement en tête avec 15 points de plus que le FN et 20 points de plus que le maire de Montélimar depuis seize ans, député UDI depuis dix ans, Franck Reynier.

La campagne d'Alice Thourot pour la République en Marche a donc été courte mais très efficace. La jeune avocate explique avoir privilégié le terrain. "On a participé au trail de Montélimar en courant dix kilomètres, on a fait trois réunions publiques, de nombreux marchés et on est vraiment allé à la rencontre des gens, des commerçants, des associations" explique Alice Thourot.

Sur cette deuxième circonscription, Alice Thourot a organisé de nombreuses rencontres pendant sa campagne. Notamment lors d'un pique-nique citoyen à Marsanne, entre les deux tours. C'est elle qui emmène à manger dans sa voiture, qui dispose les tables et les chaises et vient avec son chien.

Alice Thourot, lors du pique-nique citoyen qu'elle organisait à Marsanne, entre les deux tours des élections législatives. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On ne fait de dépenses inutiles, on vient simplement rencontrer les gens et discuter avec eux ; c'est la volonté et le travail qui payent"

"Les Français et les Drômois ont manifesté une envie très importante de renouvellement de la vie publique et politique ; ils ont fait le choix de l'avenir et de l'ouverture au monde" explique Alice Thourot.