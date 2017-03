Législatives 2017 : Anne Erschens demande à François-Xavier Dugourd de la rejoindre

Alors que la droite se déchire au niveau national autour de la candidature de François Fillon, certains en Côte-d'Or essaient de jouer la carte de l'apaisement. Anne Erschens lance un appel à François-Xavier Dugourd et lui propose d'être son suppléant pour les élections législatives.

Dans la 1 ère circonscription de Côte-d'Or, Anne Erschens, la chef de file de l'opposition à la mairie de Dijon a été officiellement investie par Les Républicains pour être la candidate du parti aux législatives. Mais François-Xavier Dugourd, le premier vice-président du conseil départemental dénonce des irrégularités au moment de l'investiture et a déposé un recours devant la commission nationale. Il envisage de se présenter comme candidat dissident, ce qu'Anne Erschens voudrait éviter.

Elle a publié vendredi matin un communiqué, dans lequel elle l'invite à travailler avec elle et lui propose d'être son suppléant pour ces élections. "La division n'a jamais apporté le succès, justifie t-elle, il faut être dans l'action, il faut qu'on soit des élus responsables. Je pense que c'est d'autant plus important en ce moment, il faut se serrer les coudes dans notre famille politique et montrer qu'on sait travailler ensemble." Une idée qui lui est venue à cause des tourments que traversent Les Républicains à cause de la candidature de François Fillon ? "Non, c'est mûrement réfléchi, ça fait déjà plusieurs semaines que j'y pense."

François-Xavier Dugourd, lui, n'a pas répondu.