Législatives 2017 dans la Loire, 3e circonscription : le débat des candidats de la Vallée du Gier ce mardi

France-Bleu Saint-Étienne Loire et la Tribune le Progrès continue de faire vivre la campagne de ces législatives 2017. Cette fois, place au débat de la troisième circonscription celle des cantons de La Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond Nord, Saint-Chamond Sud, Saint-Héand. Parmi les candidats, le député sortant, François Rochebloine (UDI) qui brigue un nouveau mandat. Sa première élection pour représenter la vallée du Gier à l'Assemblée nationale remonte à 1988.

Les quatre autres participants à ce débat : Louis Caillon de la France Insoumise, Valéria Faure-Muntian de la République en Marche, le PS Philippe Kizirian ancien maire Saint-Chamond et la frontiste Isabelle Surply conseillère régionale vont forcément largement évoquer la question du renouvellement.

Aménagement du territoire

Dans ce débat, il sera aussi largement question d’aménagement du territoire. Un des sujets emblématique de cette vallée c’est l'A45. Le future ou la future député de la vallée du Gier veut-il de la nouvelle autoroute ? Et surtout sera-t-il capable de peser sur un gouvernement ou Nicolas Hulot est ministre d’État. L' A45, c'est aussi beaucoup de questions liées à l'environnement. Comment préserver et faire vivre les coteaux ? Peut-on rêver à des alternatives comme cet hyperloop qui promet de relier en 7 minutes Saint-Étienne et Lyon ? La route n’est pas la seule thématique abordée dans ces questions d'aménagement du territoire. Il y aussi évidemment la question de cette vallée coincée entre Saint-Étienne et Lyon. Comment attirer des commerces entre ces deux métropoles ? Comment attirer des habitants ? Comment reconquérir les friches, ces verrues qui empêchent les villes de se développer normalement ?

Autant de questions auxquelles devront répondre les deux femmes et les trois hommes qui seront ce mardi 6 juin dans le studio de France Bleu Saint-Étienne Loire, en partenariat avec la Tribune Le Progrès à vivre d 18h30 à 20h.

France Bleu Saint-Étienne Loire et Le Progrès ont convié les candidats des cinq partis arrivés en tête à la présidentielle. Sont également candidats dans cette circonscription :

Mireille Clerc.

Nicole Forest , conseillère municipale à Saint-Chamond, ancienne adhérente de l'UDI.

Christian Meunier

André Moulin (LO).

Patricia Simonin-Chaillo (EELV), élue d'opposition à Saint-Chamond.

Céline Veau (PCF).