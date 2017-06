Législatives 2017 dans la Loire : des duels inédits avec les débats du second tour

France Bleu Saint-Étienne Loire continue de faire vivre la campagne des Législatives. Après les six débats du premier tour, place aux duels du second tour.

Trois débats d’entre-deux tours. C’est le dispositif mis en place par la Tribune Le Progrès et France Bleu Saint-Étienne Loire pour faire vivre la campagne des législatives.

Mardi 13 juin , ce sera le débat de la troisième circonscription. Valéria Faure-Muntian (LREM) sera face à François Rochebloine (LR-UDI).

, ce sera le débat de la troisième circonscription. (LREM) sera face à (LR-UDI). Jeudi 15 juin, place au débat de la première circonscription avec Régis Juanico (PS) opposé à Magalie Viallon (LREM)

place au débat de la première circonscription avec (PS) opposé à (LREM) Enfin nous essayons d’organiser un débat dans le Roannais entre Nathalie Sarles (LREM) et Clotilde Robin (LR-UDI)

Des duels inédits et passionnants

Pour ce premier débat, ce mardi soir, cap sur la vallée du Gier et la troisième circonscription, celle où l'UDI François Rochebloine tentera de conserver le poste qu'il occupe depuis 29 ans. Onze points séparent les candidats.

Un débat entre deux candidats que tout oppose ou presque. Valéria Faure Muntian, 32 ans, la novice en politique et l'expérimenté François Rochebloine, 71 ans qui brigue un septième mandat de député ! Valéria Faure Muntian qui fait figure de favorite compte tenu de son avance de 11%, travaille dans le secteur bancaire. Originaire d'Ukraine elle est arrivée en France à l'âge de 14 ans. Elle s'installe dans la Loire il y a une dizaine d'années. Et surtout, elle a adhéré dés l'origine au mouvement d’Emmanuel Macron. A 32 ans, c'est elle qui a été chargée de la fameuse plateforme En marche! pendant la présidentielle dans la Loire.

Son challenger, François Rochebloine a lui presque tout connu dans le monde politique. Il a débuté son long parcours dans la vie publique comme conseil municipal d'opposition en 1983. Il est ensuite élu au département et tient donc cette troisième circonscription depuis 1988. S'il a pu se maintenir si longtemps dans le Gier, c'est qu'il y a tissé un réseau très fort. Même si le parlementaire a peut-être perdu un peu d'influence ces dernières années, il va tenter de prouver qu'il est bien l'homme du terrain et se dit confiant dans ses chances de renverser la tendance et de l'emporter. Entre ces deux profils si différents, le débat du deuxième tour s'annonce des plus captivant..