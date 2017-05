Législatives 2017 : David Margueritte cède sa place à Sophie Guyon

Le vice président de la région Normandie, élu des Républicains, annonce ce lundi 8 mai 2017 qui'il ne sera pas candidat aux législatives de juin prochain. C'est une femme qui sera candidate de la droite et du centre pour la 4ème circonscription : Sophie Guyon

David Margueritte ne briguera pas le siège de député de la quatrième circonscription de la Manche.

Aujourd'hui vice président de la région Normandie, l'élu les Républicains, assure avoir réfléchi longuement et cède sa place à Sophie Guyon, élu à Equeurdreville et conseillère municipale de Cherbourg en Cotentin et présidente déléguée du Cercle du Cotentin. La loi sur le cumul des mandats aurait obligé David Margueritte, en cas de victoire, à laisser son poste à la région.

La candidate de la droite et du centre est âgée de 44 ans, technicienne à Areva, est entrée depuis peu en politique. Elle aura pour suppléant un élu de Tourlaville, Hervé Feuilly. Ils lanceront leur campagne électorale samedi dans une exploitation agricole de Saint Vaast la Hougue.