Législatives 2017 débat de la 1ere circonscription de Saint-Étienne : équation compliquée pour Régis Juanico

Le dernier débat des législatives ce jeudi en partenariat avec la Tribune Le Progrès. Les cinq candidats de la première circonscription se retrouvent pour une confrontation de 18h30 à 20h30 à vivre sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Cette circonscription du nord de Saint-Étienne promet d’être une des plus disputée dans la Loire. En effet, le député sortant Régis Juanico (PS) est candidat à sa succession. Celui qui fut un des porte-parole de Benoît Hamon lors de la primaire de la gauche brigue un troisième mandat. Face à lui Gilles Artigues. Le premier adjoint UDI de la ville a également l’investiture Les Républicains. Gilles Artigues n’est plus député : mais il l’a été. De 2002 à 2007… Et c’est Régis Juanico qui lui avait pris sa place. La confrontation entre les deux promet donc d’être explosive.

Magalie Viallon en arbitre ?

Et entre ces deux-là qui se connaissent très bien, c’est peut-être une toute nouvelle venue en politique qui va jouer les arbitres. Magalie Viallon, la candidate d’En Marche apprend très très vite. Elle a visiblement séduit tout le monde chez les Macronistes lors de la campagne présidentielle. La déferlante Macron pourrait lui être très favorable les 11 et 18 juin. Autour de la table également Corine Oumakhloulf. C’est elle qui a animé la campagne de Jean-Luc Mélenchon dans la Loire. Elle est d’ailleurs la porte parole officielle du leader de la France Insoumise dans le département. Enfin pour le Font-National, Philippe Clause est sans doute le moins connu des cinq débatteurs. Il a pris sa carte dans le parti de Marine le Pen il y a 2 ans seulement.

Moralisation et renouvellement urbain

Les cinq candidats évoqueront notamment la question de la moralisation de la vie politique et les réformes proposées par François Bayrou. Mais il y aura aussi et surtout des sujets liés à la ville de Saint-Étienne et notamment autour du renouvellement urbain et économique de la ville. Comment valoriser son réseau très fort de PME et qu’attendent ces entreprises de la loi travail. La question de la vente de Geoffroy-Guichard et l'avenir du club sera aussi un des sujets abordés lors de ce débat des législatives de la première circonscription. Enfin chaque candidat aura une minute pour conclure et et pour dire quel député il sera.

Dans cette première circonscription 14 candidats se présentent pour le poste de député. Sont aussi candidats :

Mohamed Abdirahman (DVG)

Romain Brossard (Lutte ouvrière).

Samar El Husseini (Union populaire républicaine).

Mourad Hamlaoui.

Loïc Le Sauder.

Béatrice Place.

Andrée Rousson.(SIEL)

Bernard Sirot.

Lucas Winiarski (PCF-NPA)