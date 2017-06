Législatives 2017 en Berry : cinq circonscriptions, cinq duels au second tour

Dans chacune des cinq circonscriptions du Berry, deux candidats se sont qualifiés pour le second tour des élections législatives. À chaque fois, le candidat "la République En Marche" est arrivé en tête. Décryptage.

On connaît les finalistes pour les élections législatives. Dans les cinq circonscriptions du Berry, dans l'Indre et le Cher, ce sera un duel au second tour. Dans toutes les circonscriptions, c'est le candidat de la majorité présidentielle (REM - la République En Marche) qui est arrivé en tête. Deux députés sortants ont été éliminés dès le premier tour.

Première circonscription de l'Indre

Dans la première circonscription de l'Indre (Châteauroux, Le Blanc), 13 candidats s'étaient présentés au premier tour. Deux se sont qualifiés pour le second tour. François Jolivet (REM - la République En Marche) récolte 37,16% des suffrages. La candidate du Front National, Mylène Wunsch est créditée de 14,05%. Le député sortant, Jean-Paul Chanteguet est éliminé, il empoche 13,38% des voix et arrive en troisième position.

Deuxième circonscription de l'Indre

Dans la deuxième circonscription de l'Indre (La Châtre, Issoudun, Valençay, Argenton-sur-Creuse), 12 candidats étaient engagés. Il y aura un duel au second tour. Sophie Guérin (REM - la République En Marche) remporte 28,60% des votes. Elle affrontera Nicolas Forissier (LR - Les Républicains) qui a recueilli 24,39% des voix. La députée sortante, Isabelle Bruneau (PS - Parti Socialiste) est éliminée dès le premier tour : elle se classe quatrième avec 12,68%.

Première circonscription du Cher

Dans la première circonscription du Cher (Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges-II, IV, V, La Chapelle-d'Angillon, Sancerre), neuf candidats ont participé au premier tour. Deux se sont qualifiés pour le second tour. François Cormier-Bouligeon (REM - la République en Marche) arrive en tête avec 36,29% des voix. Il devance Wladimir D'Ormesson (LR - Les Républicains) qui recueille 20,68% des suffrages. Le député sortant, Yves Fromion (LR - Les Républicains), ne se représentait pas.

🗳 #cher - 1er circo

Sancerre Wladimir D'ORMESSON LR 34,86

LRM François CORMIER-BOULIGEON 33,67

Laurent SORCELLE UDI 7,31#legislatives2017 — France Bleu Berry (@FB_Berry) June 11, 2017

Deuxième circonscription du Cher

Dans la deuxième circonscription du Cher (Bourges-I, Lury-sur-Arnon, Vierzon), 10 candidats s'étaient présentés au premier tour. Il y aura un duel au second tour. Nadia Essayan (REM - la République En Marche) récolte 33,26% des voix. Le député sortant, Nicolas Sansu (PCF - Parti Communiste Français), se qualifie également. Il arrive en deuxième position avec 24,40% des voix.

🗳 #cher - 2ème circo

Vierzon

Nicolas SANSU Communistes 35,00

LRM Nadia ESSAYAN 29,87

Martine RAIMBAULT FN 16,97#legislatives2017 — France Bleu Berry (@FB_Berry) June 11, 2017

Troisième circonscription du Cher

Dans la troisième circonscription du Cher (Bourges-III, Châteaumeillant, La Guerche-sur-l'Aubois, Saint-Amand-Montrond, Sancergues, Sancoins), 11 candidats étaient engagés au premier tour. Deux se sont qualifiés pour le second tour. Loïc Kervran (REM - la République en Marche) arrive en tête avec 32,76% des voix. Il est suivi par le le député sortant, Yann Galut (PS - Parti Socialiste) qui recueille 19,40% des suffrages.