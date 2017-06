Législatives 2017 en Essonne : Manuel Valls sauve sa peau au premier tour mais le prochain duel risque d'être dur

L'ancien Premier ministre Manuel Valls est arrivé en tête au premier tour des élections législatives 2017 dans la première circonscription de l'Essonne. Au second tour, le duel risque d'être serré entre l'ancien maire d'Evry et la candidate de la France insoumise, Farida Amrani.

Manuel Valls réussira-t-il a siéger à l'Assemblée nationale ? A l'issue du premier tour l'ancien Premier ministre est en tête (25,45%) dans la première circonscription de l'Essonne. Il se présentait sans étiquète. Ni le Parti socialiste, ni La République en Marche n'avaient investi un candidat contre lui dans sa circonscription.

Au second tour, Manuel Valls devra faire face à Farida Amrani qui a obtenu 17,61% des voix. L'affaire n'est pas bouclée. La candidate France insoumise pourrait donner du fil à retordre à l'ancien Premier ministre, ancien maire d'Evry. Farida Amrani a invité les électeurs "à tourner une page douloureuse et redonner un sens à nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité... des mots dévoyés par Manuel Valls" dit-elle.

Manuel Valls plus que jamais du côté de la majorité présidentielle

Manuel Valls a eu une pensée dimanche soir pour ses "amis" du parti socialiste qui ont été éliminés au premier tour. Il a invité les électeurs à faire "un choix de clarification pour construire et pas pour détruire". Il a appelé au "rassemblement de toutes les forces de progrès, de tous ceux qui veulent la réussite de la majorité présidentielle". Il s'est dit "confiant" et "déterminé". Il a souligné qu'il était arrivé en tête dans cinq des six villes de la circonscription. Seule Corbeil-Essonnes lui a échappé. L'ancien maire d'Evry a indiqué qu'il était largement en tête dans son ancienne ville avec 34% des voix.

La débâcle du PS : "une situation difficile pour les militants"

Après avoir compati aux malheurs de ses amis du PS éliminés au premier tour, Manuel Valls a déclaré : "je suis convaincu que la famille progressiste a toujours une voix à défendre dans ce pays".

Pour réussir à se faire élire, Manuel Valls a intérêt à convaincre aussi ceux qui n'ont pas voté au premier tour. Dans sa circonscription, ils sont nombreux. Près de 59,89% des inscrits ne se sont pas déplacés dimanche.

Manuel Valls va devoir se battre pour gagner son siège. Un sondage Ifop-Fiducial réalisé ente le 22 et 23 mai 2017 le plaçait à égalité avec Farida Amrani en cas de duel au second tour.