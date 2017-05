Législatives 2017 en Franche-Comté : revivez le débat de la 1ère circonscription de Haute-Saône

D'ici le premier tour des législatives, le 11 juin, France Bleu organise des débats dans douze circonscriptions de Franche-Comté, en partenariat avec France 3 et L'Est Républicain. Retrouvez les meilleurs moments du débat de la 1ère circonscription de Haute-Saône.

France Bleu Besançon, en partenariat avec France 3 Bourgogne Franche-Comté et L'Est Républicain, ouvre le débat des législatives en Franche-Comté. Dimanche, le troisième débat était celui de la 1ère circonscription de Haute-Saône. Le débat est animé par David Malle (France Bleu Besançon), Jérémy Chevreuil (France 3 Franche-Comté), Didier Fohr (L'Est Républicain). Et pour débattre sur le plateau étaient présents :

Barbara Bessot-Ballot (République en Marche)

Marie Breton (divers droite)Léonie Cugnot (Front national)

Dimitri Doussot (Les Républicains)

François Froidurot (France Insoumise)

Laurent Ricard (Parti socialiste)

Pour revoir l'intégralité du débat dans la 1ère circonscription de Haute-Saône, cliquez sur la vidéo :