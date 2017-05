Législatives 2017 en Franche-Comté : revivez le débat de la 1ère circonscription du Doubs

D'ici le premier tour des législatives, le 11 juin, France Bleu organise des débats dans douze circonscriptions de Franche-Comté, en partenariat avec France 3 et L'Est Républicain. Retrouvez les meilleurs moments du débat de la 1ère circonscription du Doubs (Besançon Ouest).

France Bleu Besançon, en partenariat avec France 3 Bourgogne Franche-Comté et L'Est Républicain, ouvre le débat des législatives en Franche-Comté. Dimanche matin, le premier débat était celui de la 1ère circonscription du Doubs, celle de Besançon-Ouest (quartiers Battant, Montrapon, Planoise jusqu'à Saint-Vit, Quingey). Le débat est animé par David Malle (France Bleu Besançon), Jérémy Chevreuil (France 3 Franche-Comté), Bernard Payot (L'Est Républicain). Et pour débattre sur le plateau étaient présents :

Françoise Branget (Les Républicains)

Fannette Charvier (République en Marche)

Barbara Romagnan (Parti socialiste)

Pascal Routhier (divers droite)

José Gahona (suppléant Habiba Delacour pour la France Insoumise)

Pour revoir l'intégralité du débat dans la 1ère circonscription du Doubs, cliquez sur la vidéo :

Barbara Romagnan, candidate du PS

"Je serai toujours indépendante. j'accorde beaucoup de valeur à la démocratie donc je pense que les engagements que l'on prend devant les citoyens on doit les respecter, sinon il ne faut pas s'étonner qu'ils ne viennent plus voter. Ce qu'il y a de sûr c'est que la gauche est à recomposer et moi c'est clairement là que je me situe. Mes convictions n'ont pas varié mais ça ne m'empêche pas de prendre en compte un certain nombre de changement. La priorité c'est de refonder la gauche."

"Je serai une opposante très active au gouvernement d'Emmanuel Macron sur toutes les questions de recul économique ou social qui risque vraisemblablement d'arriver. Mais le gouvernement pourra compter sur mon soutien plein et entier sur la question de la transparence de la vie publique."

Françoise Branget, candidate Les Républicains

"Je ne suis ni pro-Macron, ni anti-Macron. Nous avons un président qui a été élu, je le respecte car nous sommes dans un processus démocratique. Il faut que le gouvernement tire sa légitimité de la majorité du Parlement, c'est le principe de la Ve République. Je respecte donc Monsieur Macron, il est le Président, et nous verrons quelle sera la majorité à la sortie des législatives."

Fannette Charvier, candidate de la République en Marche

"Je fais partie des nouveaux visages proposés par la République en Marche, et je tiens à le rappeler 52% des candidats de la République en Marche n'ont jamais eu de mandat électif. Ce renouvellement il a été souhaité par Emmanuel Macron. Je pense qu'il est important que la politique ne soit pas uniquement une affaire de carrière, c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Ce n'est pas parce qu'on a déjà été député qu'on est forcément plus crédible. N'importe quelle personne pourrait incarner les habitants de sa circonscription, l'essentiel c'est de garder un lien avec le terrain."

"Emmanuel Macron a été élu le 7 mai dernier, nous avons accompli et les électeurs ont donc accompli la moitié du chemin. Depuis le gouvernement qui a été constitué respecte les principes de probité, de parité, il fait appel à toutes les familles républicaines politiques et fait également une belle place aux compétences de la société civile. Libérer, protéger et réconcilier seront les trois piliers de ce gouvernement, les 11 et 18 juin prochains je vous invite à aller au bout du chemin et redonner sa chance à une France conquérante et fière."

José Gahona, suppléant d'Habiba Delacour (France Insoumise)

"Nous sommes issus des classes populaires, nous avons travaillé, en ce qui me concerne depuis l'âge de 14 ans. Nous sommes en train de sortir de tous ces partis politiques qui gèrent la République depuis des décennies pour essayer de redonner la parole au peuple. Nous sommes des candidats de convictions humaines, écologiques et sociales. Je veux être député en tant que représentant du peuple, représentant de la France. La France Insoumise c'est un groupement de citoyens, et nous laisserons notre place si les électeurs nous disent : vous ne faites pas votre travail."

Pascal Routhier, candidat divers droite et maire de Saint-Vit

"Je suis un élu de terrain, je connais les difficultés de mes concitoyens. Aujourd'hui je veux être un député utile, absolument pas dans l'opposition mais pas un béni-oui-oui non plus, qui ne dit que oui ou que non en fonction des projets qui sont proposés. Je m'inscris dans une collaboration totale de façon à ce que les bonnes lois qui seront votées soient mises en oeuvre pour nos concitoyens et notre nation qui en a besoin."

Sont également candidats sur cette circonscription : Anna Romano (Front National), Laurent Croizier (Modem), Emmanuel Guerrin (UPR), Claudine François-Wisler (MEI), Nicole Friess (LO), Kévin Meillet (Animaliste), Alain Robert (divers).