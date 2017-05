Législatives 2017 en Franche-Comté : revivez le débat de la 2ème circonscription du Doubs

D'ici le premier tour des législatives, le 11 juin, France Bleu organise des débats dans douze circonscriptions de Franche-Comté, en partenariat avec France 3 et L'Est Républicain. Retrouvez les meilleurs moments du débat de la 2ème circonscription du Doubs (Besançon Est).

France Bleu Besançon, en partenariat avec France 3 Bourgogne Franche-Comté et L'Est Républicain, ouvre le débat des législatives en Franche-Comté. Dimanche matin, le deuxième débat était celui de la 2ème circonscription du Doubs, celle de Besançon-Est (Beure, Chalezeule, Morre, Saône). Le débat est animé par David Malle (France Bleu Besançon), Jérémy Chevreuil (France 3 Franche-Comté), Bernard Payot (L'Est Républicain). Et pour débattre sur le plateau étaient présents :

Julien Acard (Front National)

Eric Alauzet (député sortant EELV)

Claire Arnoux (France Insoumise)

Ludovic Fagaut (Les Républicains)

Christophe Lime (Parti communiste)

Pour revoir l'intégralité du débat dans la 2ème circonscription du Doubs, cliquez sur la vidéo :

Eric Alauzet, député sortant EELV, sans étiquette

"Je suis écologiste, c'est ma marque de fabrique. La vie politique en ce moment est complètement chamboulée et ça fait longtemps que moi même je suis en mouvement en recherche dans cette période de doute et quelque part entre les Ecologistes, les Socialistes et En Marche. En tout cas je prends part à cette élection avec l'étiquette majorité présidentielle, même si je n'ai pas officiellement été investi par la République en Marche. Il faut savoir évoluer dans la période. Mon fil conducteur c'est l'écologie et en ce moment il y a une dynamique, il y a une ouverture , un air frais qui souffle sur notre pays et moi je veux apporter comme le fait Nicolas Hulot, ma contribution à cette majorité présidentielle."

Ludovic Fagaut, candidat Les Républicains

"Je porte des convictions et des valeurs, celle de ma famille politique, la droite, dans lesquelles on retrouve les valeurs du travail, de la famille, de l'autorité, que l'on doit retrouver, et puis de cette liberté d'entreprendre. Nous avons bien vu avec le quinquennat précédent qu'il faut reprendre les choses et retrouver du bon sens et c'est pour cela que je me suis porté candidat. Maintenant je crois que les gens attendent qu'un élu à l'Assemblée Nationale travaille en bon sens par rapport aux besoins de la société, donc concrètement je ne vois pas pourquoi je ne participerai à la construction des lois qui vont dans le bon sens pour les citoyens, tout en gardant mes valeurs de droite."

Julien Acard, candidat du Front National

"Marine Le Pen est la principale opposition au projet ultra-libéral de Monsieur Macron, nous y sommes farouchement opposés, et nous souhaitons être l'opposition majoritaire au sein de l'Assemblée Nationale pour pouvoir porter les valeurs que sont celles des patriotes. Je pense qu'en tant que finaliste de l'élection présidentielle nous pouvons prétendre à une majorité à l'Assemblée Nationale, c'est évident."

Claire Arnoux, candidate de la France Insoumise

"Il y a un seul candidat soutenu par Jean-Luc Mélenchon sur cette circonscription, c'est moi, même, donc je porte la candidature de la France insoumise et de son programme l'avenir en commun. Nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer la révocation des élus, les seuls candidats à proposer la sortie du nucléaire par exemple. Nous sommes aussi pour le protectionnisme industriel, il faut défendre des fleurons franc-comtois comme Alstom Ornans, qui doivent nous permettre de faire la transition énergétique et de développer le réseau ferré."

Christophe Lime, candidat du Parti communiste

"La suppression de la taxe d'habitation qui figure dans le programme d'Emmanuel Macron c'est la dernière étape vers la suppression des communes. Le dernier quinquennat a engagé la fin des communes avec la fin des aides de l'Etat, et donc aujourd'hui la dernière possibilité qu'on les communes c'est de lever l'impôt. Donc la stratégie sur cette exonération c'est d'amener à la suppression des communes. Je suis opposé à la suppression de la structure communale."