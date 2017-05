Législatives 2017 en Franche-Comté : revivez le débat de la 2ème circonscription du Jura

D'ici le premier tour des législatives, le 11 juin, France Bleu organise des débats dans douze circonscriptions de Franche-Comté, en partenariat avec France 3 et L'Est Républicain. Retrouvez les meilleurs moments du débat de la 2ème circonscription du Jura ( Champagnole, Saint-Claude).

France Bleu Besançon, en partenariat avec France 3 Bourgogne Franche-Comté et L'Est Républicain, ouvre le débat des législatives en Franche-Comté. Dimanche, le troisième débat était celui de la 2ème circonscription du Jura. Le débat est animé par David Malle (France Bleu Besançon), Jérémy Chevreuil (France 3 Franche-Comté), Didier Fohr (L'Est Républicain). Et pour débattre sur le plateau étaient présents :

Marie-Christine Dalloz (Les Républicains)

Nathalie Desseigne (Front national)

Julie Lançon (France Insoumise)

Sébastien Mignottet (Parti communiste - candidat suppléant, en l'absence du titulaire Christophe Masson, EELV)

Jean-Louis Millet (divers droite)

Anne Prost-Grosjean (République en Marche)

Pour revoir l'intégralité du débat dans la 2ème circonscription du Jura, cliquez sur la vidéo :