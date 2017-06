Législatives 2017 en Ile-de-France : la vague Macron submerge tous les départements

Comme à Paris la quasi-totalité des candidats investis par La République en Marche est en ballottage favorable en Ile-de-France pour le second tour. La plupart des candidats socialistes ont été laminés. L'ancien Premier ministre, Manuel Valls, est encore dans la course.

En Ile-de-France les candidats La République en Marche sont pratiquement qualifiés partout pour le second tour des élections législatives 2017. Dans 86% des circonscriptions REM et le MoDem sont en tête pour le prochain tour.

Essonne : Manuel Valls peut réussir, ce sera plus difficile pour Nicolas Dupont-Aignan

Dans ce département, La République en Marche est en tête dans huit circonscriptions sur dix. Manuel Valls a sauvé sa peau. Il a réussi à se qualifier pour le second tour. Il est en ballottage favorable avec 25,45% des voix. Il devra faire face à Farida Amrani (La France Insoumise) qui remporte 17,41% des suffrages. Manuel Valls s'est présenté sous l'étiquette Divers gauche. Le parti socialiste et La République en Marche avaient décidé de ne pas investir de candidat contre l'ancien Premier ministre.

Nicolas Dupont-Aignan paye certainement son ralliement au Front National pour le second tour de la présidentielle. Le président de Debout la France, député depuis 1997, est en ballottage défavorable derrière le candidat de la majorité présidentielle Antoine Pavamani.

Seine-Saint-Denis : tous les députés socialistes sortants sont éliminés

Dans ce département très ancré à gauche, tous les candidats de La République en Marche sont présents au second tour. Le parti socialiste reçoit une claque. Pas un seul député socialiste sortant ne franchit le cap du second tour. Ils sont tous éliminés. La route s'arrête là pour Elisabeth Guigou députée PS depuis 15 ans dans la sixième circonscription. Même sanction pour Razzy Hammadi et Mathieu Hanotin. L'ancienne ministre Emmanuelle Cosse, parachutée dans la troisième circonscription, ne franchit pas le premier tour. Le parti communiste s'en sort moins mal avec deux de ses candidats en tête à l'issue du premier tour. Clémentine Autain et Marie-Georges Buffet sont donc toujours dans la course. Pour la France insoumise, son porte-parole, Alexis Corbière arrive deuxième. Un seul député de droite franchit le cap du premier tour. Il s'agit de l'UDI Jean-Christophe Lagarde qui devra faire face au second tour à son ancienne adjointe qui a rallié REM.

Hauts-de-Seine : les fiefs historiques de la droite sont en passe de tomber

Les députés socialistes sortants, Jean-Marc Germain et Alexis Bachelay, ont été balayés. Les circonscriptions historiquement à droite risquent de basculer. A Neuilly, Levallois-Perret ou Rueil-Malmaison, les Républicains qui pensaient succéder à Jean-Christophe Fromantin, Patrick Balkany ou Patrick Ollier sont en ballotage défavorable. A Nanterre, Gennevilliers ou Montrouge, la division entre le parti communiste et La France insoumise ont précipité la chute de ces terres de gauche. Dans les Hauts-de-Seine, La République en Marche est en tête dans les 13 circonscriptions du département si on ajoute le LR Thierry Solère considéré comme Macron-Compatible.

Val-de-Marne : le député sortant Les Républicains Michel Herbillon résiste à la déferlante Macron

Ballottage favorable dans dix circonscriptions sur onze pour La République en Marche et le Modem. Seul le sortant Michel Herbillon (LR), dans la 8e circonscription, a su résister à la vague Macron.

Luc Carvounas, sénateur PS et proche de Manuel Valls, se place derrière Gaëlle Marseau (REM) mais il peut espérer un bon report des voix de gauche.

Yvelines : Benoît Hamon éliminé

L'ancien candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon ne passe pas le premier tour dans la onzième circonscription. Les députés sortants LR, Jean-Frédérique Poisson, Jacques Myard et David Douillet sont en ballottage très défavorable.

Seine-et-Marne : la droite résiste un peu mieux qu'ailleurs

Dans ce département aussi, La République en Marche est bien placée. Les candidats REM sont en tête dans huit des onze circonscriptions. L'ex-patron du Raid Jean-Michel Fauvergue est en tête avec 42,12% à l'issue du premier tour. Un seul des trois députés socialistes sortants, Olivier Faure, est encore dans la course. Dans ce département la droite résiste mieux qu’ailleurs : l'UDI Yves Jégo, les LR Franck Riester et Christian Jacob sont en bonne place pour le second tour.

Val-d'Oise : Le socialiste François Pupponi devrait garder sa circonscription

Même des poids lourds de la politique comme Axel Poniatowski (LR), Jérôme Chartier (LR) ou encore Philippe Doucert (PS) n'ont pas résisté à la déferlante Macron. Les candidats de la REM sont en ballottage favorable pour le second tour. Seul le député socialiste sortant François Pupponi tire son épingle du jeu. Il est pratiquement assuré de garder sa circonscription. Il n'avait pas de candidat REM en face de lui.