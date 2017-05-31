Législatives 2017 en Savoie : quels sont les candidats ?
Par Marie Ameline, France Bleu Pays de Savoie mercredi 31 mai 2017 à 10:45
Cinquante-trois candidats aux élections législatives se sont déclarés auprès de la préfecture de Savoie.
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53 candidats se sont déclarés candidats aux élections législatives en Savoie. Voici leurs noms et leur suppléant entre parenthèses, ainsi que leur étiquette politique déclarée lors de leur inscription.
1ère circonscription : Aix-les-Bains, avant-pays savoyard
- DELSART Marie-Françoise (NANTOIS Franck)- DIV
- EXERTIER Frédéric 'ALLOUCHERY Julie)- ECO
- BONNAMOUR Thierry (JEGONDAY Sophie)- FI
- DORD Dominique (BARBIER Marie-Claire)- LR
- DUPERRON Véronique (DEMEURE Alexandre)- EXG
- BRUNETTI Fatiha (SCHEIDECKER Dominique)- SOC
- SCHWAB Claire (DAMOUR Shane)- DIV
- DEGOIS Typhanie (FERRANDIZ Thierry)- REM
- CHRETIEN Jean (CHRETIEN Estelle)- DIV
- CARRON Caroline (BES Henri)- DIV
- PETIT Raphaëlle (MÉTRAL Damien)- DIV
- SOCQUET-JUGLARD Sylvain (GROUES Daniel)- ECO
- CHAUVEAU Jean-Pierre (LAGUT Joël)- FN
2e circonscription : Albertville, Tarentaise
- BLANC Elvire (CICERI Mathieu)- DLF
- MOLLIER Lauriane (DOMENECH Louis)- DIV
- GARCIN Jean-Marie (GATHIER Serge)- FN
- FRÊNE Mireille (BADON Damien)- DIV
- MERZISEN Hugo (STPICZYNSKA Joanna)- EXG
- SEN Abdullah (SEN Asli)- DIV
- DURIEUX Yves (PONCET Raymonde)- ECO
- TROUTOT Philippe (HUDRY Alexandra)- DIV
- ROLLAND Vincent (BLANC-EBERHART Claudie)- LR
- BERARD Carla (GROSHEITSCH) Laure ECO
- BIGUET Colette (TURON Cyril)- DIV
- CHAREYRON Nataline (DEL RIO Yann)- COM
- NOGUES Viviane (ADISSA Yamen)- FI
3e circonscription : Maurienne, combe de Savoie
La députée sortante, Béatrice Santais, ne se représente pas.
- THOMAZO Vincent (LAMIAUX Aurélie)- DLD
- PONS Henriette (D'EIMAR DE JABRUN Isabelle)- DVD
- CHARVOZ Pierre-Marie (BOUTTAZ Charles-Antoine)- DIV
- ROUX ALEXANDRE (DINAHET Colette)- FI
- DAUCHY Marie (COMBET Lionel)- FN
- VIVIER Philip (BETHOUX Muriel)- REM
- MIMOUN Laetitia (CAREGLIO Alain)- COM
- TROUVÉ Pascale (ROSINI Dante)- EXG
- MAUDUIT François (NORAZ Martine)- DIV
- RIONDET Adrien (FOURNIER Jean-Louis)- DIV
- SIBUET Roger (EVREUX Jean-Luc)- DIV
- BONNIVARD Emilie (BRET Frédéric)- LR
- SOCQUET-JUGLARD Ghislaine (BARDAGI Thierry)- ECO
4e circonscription : Chambéry
- PEUTOT Yves (BIBBA Béatrice)- ECO
- DUCHARNE Tiphaine (GRIMBERG Hugues)- FI
- TURNAR Alexandra (GAUDIN François)- LR
- FÉTU Isabelle (REGGIO Lydia)- FN
- FAVETTA-SIEYES Christelle (RAUCAZ Christian)- UDI
- TRONCY Jean-Charles (GIANESELLO Alexandre)- DIV
- GEVET Richard (BONATO Céline)- DIV
- BOUVIER Mireille (BOUVIER Shan)- DIV
- MIGNOLA Patrick (BONFILS Colette)- MDM
- LACLAIS Bernadette (MASSERON Jean-Christophe)- DVG
- FATIGA Antoine (SOMVEILLE Danièle)- COM
- PETERS Delphine (ABIBET Samia)- DIV
- BOUFAMA Habiba (FONTANA Patrick)- ECO