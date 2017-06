Législatives 2017 : faible participation en Gironde à 17h

A trois heures de la fermeture des derniers bureaux en Gironde, le taux de participation n'est que de 42,20% contre 47,40% au premier tour en 2012.

Est-ce la chaleur qui a règne ce dimanche sur la Gironde qui a anesthésié les électeurs ? Toujours est-il que moins de la moitié des 1,1 millions d'inscrits se sont déplacés avant 17h pour ce premier tour des élections législatives. Avec 42,2% de participation, c'est cinq point de moins qu'en 2012 et onze points de moins qu'en 2007 (53,39%). En Nouvelle-Aquitaine, le score est légèrement supérieur : 43,14%. Sur l'ensemble du pays, la participation n'est que de 40,74% contre 48,53% en 2012.

Si l'on compare à la dernière présidentielle, la baisse est de 20 points en Gironde. Au 1er tour il y a un mois et demi, 66,82% des électeurs avaient effectué leur devoir citoyen à 17h.

Fermeture à 18h, 19h ou 20h

En Gironde, les bureaux ferment à 18h dans les circonscriptions les plus rurales (8ème, 9ème, 11ème et 12ème), à 19h dans les 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 10ème. Et enfin à 20h dans les deux circonscriptions bordelaises ainsi que sur la 3ème (Bègles, Talence, Villenave).