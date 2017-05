Législatives 2017 : zoom sur la 3e circonscription, Grenoble et rive gauche du Drac

La troisième circonscription est tenue depuis sa création en 1988 par Michel Destot et le PS : la notoriété du premier pourra-t-elle juguler l'hémoragie des électeurs du second ? C'est une des questions posées.

Le 11 juin, les électeurs choisiront parmi 14 candidats, ceux qu'ils garderont pour le second tour (18 juin). La 3e circonscription est celle de Grenoble-Ouest, Fontaine-Nord, Sassenage, Noyarey et Veurey. Pour participer au second tour, il faut recueillir 12,5% des électeurs inscrits sur les listes. Compte tenu de la participation supposée, cela correspond à environ 20% des suffrages exprimés. Le nombre de candidats au second tour n'étant pas limité, on pourrait avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires.

Si aucun candidat ne franchissait le seuil de 12,5% des inscrits au premier tour, les deux premiers, seulement, seraient qualifiés pour le second tour.

Michel Destot a été élu sans discontinuer depuis 1988, il repart pour défendre son fauteuil une septième fois. Bien qu'il ne soit pas le candidat d'En marche mais celui du PS, il compte soutenir une partie du programme du président. Programme qu'il souhaite infléchir en faisant élire le plus de député de gauche, possible.

Contre Michel Destot, les candidatures sont nombreuses à gauche. A commencer par Raphaël Briot , médecin au Samu, candidat des Insoumis. Jean Luc Mélenchon ayant fait 28% au premier tour de la présidentielle, dans cette circonscription, Raphaël Briot espère bien devenir député, notamment pour défendre la santé publique.

Parmi ceux qui ont soutenu Mélenchon, il y aussi Jean-Paul Trovero , le maire communiste de Fontaine espère lui aussi siéger à l'Assemblée.

Quatrième candidate de gauche, Soukhaina Larabi , une étudiante de 23 ans qui vient d'être écartée du PS. Elle est soutenue par Éric Piolle et les écologistes.

Émilie Chalas est la candidate de la République en Marche. Elle a 40 ans et dirige les services de la ville de Moirans. Elle veut mettre fin au règne de Michel Destot.

Contrairement à la gauche très divisée, la droite parlementaire présente une candidature unie : c'est : Élodie Léger, 24 ans. un âge qui la place à part et en plus elle joue de sa personnalité

Les autres candidats et leurs suppléants

COLIN DE VERDIERE Patrick (Nouvelle Donne) / DUJARDIN Dominique

BOLVIN Béatrix (FN) / COLLOMB-MURET Patrice

BENYOUB Abdelkader (Libérons les Énergies) / MATHIEU Marjorie

HIREL Josiane (Le Trèfle - MHAN = Écolos de droites) / GRINDLER Huguette

BRUN Catherine (LO) / BLONDEL Jean-Pierre

BONNET Alain (Debout la France) / FLAMENT Michèle

BENSALEM Yazid (APPEL) / REMILI Janette

BARON Paul (Union Populaire Républicaine) / MAYER Thomas