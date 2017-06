Législatives : la 4e circonscription de Seine-Maritime, un bastion de gauche où le FN a percé à la présidentielle

Dimanche prochain, on revote ! 15 circonscriptions en Seine-Maritime et dans l'Eure, et donc 15 députés à élire. Gros plan ce lundi sur la 4e circonscription de Seine-Maritime, celle d'Elbeuf et de Grand Quevilly, une place-forte socialiste depuis des décennies.

1978, c’était il y a bientôt 40 ans : Laurent Fabius devient député d'une circonscription que l'on dit imperdable pour la gauche. Il sera réélu huit fois de suite, la dernière fois en 2012. Changement de décor, cinq ans après : Marine Le Pen a viré en tête au 1er tour de la présidentielle avec 26%, juste devant Jean-Luc Mélenchon. A entendre Nicolas Goury, le candidat FN, la fabiusie, c'est fini : « nos concitoyens se rendent compte de cette fracture qui résulte de 40 années de politique socialiste ».

Guillaume Bachelay, « vigilant mais constructif »

Laurent Fabius n'est plus là depuis longtemps. En 2012, son suppléant Guillaume Bachelay a aussitôt repris le fauteuil de son mentor parti au quai d'Orsay. Le jeune quadra désormais n°2 du PS joue la carte de la proximité. Il est né sur place, il vit sur place, et revendique le soutien de trois quarts des maires de la circonscription. Son programme en deux mots : « vigilant mais constructif ». En bref, pas forcément opposé à Emmanuel Macron.

Une avocate pour « En Marche ! »

Sauf qu’il y a déjà une candidate « En Marche ! », Syra Silla. Cette avocate rouennaise de 37 ans compte bien s'appuyer sur son expérience professionnelle, notamment en matière de droit du travail, tout en estimant que « les politiques ne connaissent pas la réalité du terrain ». La tentation de la société civile, Marie-Hélène Roux s'en méfie. La candidate LR-UDI ne manque pas de rappeler que son adversaire d'"En Marche !" est une « novice en politique ».

Retour au vote « plaisir » ?

Dans tous les cas, « les jeux sont ouverts » veut croire le Rouennais David Cormand. Le patron national d'Europe Ecologie les Verts estime avoir une carte à jouer dans une circonscription très industrielle. « Après le grand chamboule-tout de la présidentielle, il va y avoir, je le souhaite, un retour au vote de conviction, un vote plaisir ». Sont également candidats par ordre alphabétique dans la 4e circonscription de Seine-Maritime : Patrick Bellenger, candidat d'extrême droite ; Armelle Bouillé, pour Debout La France ; Lea Dufay, candidate écologiste ; Patrice Dupray, pour le PCF ; Noël Dedji pour l'Alliance Ecologiste indépendante ; Karim Errahmane pour l'UPR ; Frédéric Podguszer pour Lutte Ouvrière ; Laura Thieblemont pour la France Insoumise.