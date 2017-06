Législatives 2017 : la gauche de la gauche résiste en Seine-Saint-Denis

Pas de tsunami La République en Marche en Seine-Saint-Denis. La gauche de la gauche a résisté. La France Insoumise s'impose dans six circonscriptions. Marie-George Buffet (PCF) est réélue.

En Seine-Saint-Denis, la gauche de la gauche réussit à s'imposer en remportant sept sièges sur douze pour ces législatives 2017. C'est une belle performance alors que La République en Marche bouscule le jeu un peu partout en Ile-de-France.

La très forte abstention est à noter dans ce département. Au second tour, elle est de 60,32%

Retrouvez les résultats près de chez vous

La France Insoumise gagne dans six circonscriptions en Seine-Saint-Denis

La gauche de la gauche aura six députés de Seine-Saint-Denis à l'Assemblée nationale. La France insoumise (LFI) s'implante. Eric Coquerel, cofondateur du Parti de gauche, est élu (51,72%). Alexis Corbière, (57,90), porte-parole de Jean-Luc Mélenchon durant la présidentielle, siégera à l'Assemblée nationale. Il était opposé à la candidate REM Halima Menhoudj arrivée en tête au premier tour. Elle n'a pas confirmé son bon résultat au second tour et elle a été battue (42,1%). Stéphane Peu est élu (57,89%) comme Sébastien Lachaud (55,01), Sabien Rupin (52,26%), Clémentine Autain, chef de file du mouvement a elle aussi réussi à s'imposer (59,52%).

Marie George Buffet largement réélue

La députée sortante Marie-George Buffet l'emporte haut la main. Elle est élue dans la quatrième circonscription avec 59,63% des voix. A 68 ans, l’ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports sous Lionel Jospin (1997-2002) entame son cinquième mandat consécutif.

Les socialistes balayés du 93

Le parti socialiste avait neuf députés en Seine-Saint-Denis sous la précédente législature. Au soir du second tour, ils sont tous battus.

La République en Marche fait son entrée dans le département

Trois représentants de La République en Marche deviennent députés. Patrice Anato (REM) est élu (57,09%) comme Sylvie Charrière (REM) (56,45) et Stéphane Teste (REM) (53,01%).

C’est le sortant Jean-Christophe Lagarde (UDI) qui obtient le score le plus élevé (66,1 %) en Seine-Saint-Denis.

Les Républicains ont un seul député dans ce département. Il s'agit d'Alain Ramadier qui est élu avec 52,92% des voix.