Législatives 2017 en Creuse : 14 candidats ont déposé leur dossier

Qui pour représenter la Creuse à l'Assemblée Nationale ? Les dossiers ont été déposés à la préfecture ce vendredi soir. Ils sont 14 candidats à prétendre au siège de député. Ils étaient neuf en 2012.

Ce vendredi 18h, c'était la date limite de dépôt des candidatures à la préfecture de la Creuse. Au total, 14 dossiers ont été présentés. C'est cinq de plus qu'au dernier scrutin de 2012.

Cinq femmes sur 14 candidats

Parmi les 14, ils ne sont que deux à se représenter à l'élection législative : le député sortant Michel Vergnier, toujours sous les couleurs du Parti Socialiste, ainsi que Martial Maume, le candidat du Front National. Les 12 autres prétendants n'étaient pas candidats en 2012. La liste présente cinq femmes et elle seraofficialisée par le Ministère de l'Intérieur, ce lundi, après validation.

L'élection législative se déroulera les 11 et 18 juin. Contrairement à la présidentielle, les bureaux de vote fermeront à 18h, et non 19h. Enfin, pour atteindre le tour suivant, les candidats doivent atteindre la barre des 12,5%. Il peut donc y avoir plus de deux qualifiés au second tour.

La liste des candidats (avant validation)

Pierrette Bidon, Europe Ecologie - Les Verts

Pierrette Bidon et son suppléant René Calot, d'Europe Ecologie - Les Verts © Radio France - Lucas Valdenaire

Damien Demarigny, Debout La France

Damien Demarigny, de Debout la France - Christian Ricard

Véronique Dubeau-Valade, Républicains Sociaux

Philippe Gombert, Union Populaire Républicaine

Claude Guerrier, Parti Communiste Français

Claude Guerrier, du Parti Communiste Français © Radio France - Valérie Mosnier

Hervé Guillaumot, Nouvelle Donne

Jean-Jacques Lacarrère, Lutte Ouvrière

Jean-Jacques Lacarrère, de Lutte Ouvrière -

Martial Maume, Front National

Martial Maume, du Front National © Radio France - Lucas Valdenaire

Jean-Baptiste Moreau, La République en marche

Jean-Baptiste Moreau, La République en marche ! © Radio France - France Bleu Creuse

Michèle Mounier, Divers Droite

Laurence Pache, La France Insoumise

Laurence Pache, de la France insoumise - Stéphane Burlot

Cécile Pinault, Alliance Écologiste Indépendante

Jérémy Sauty, Les Républicains

Jérémie Sauty, Les Républicains - DR

Michel Vergnier, Parti Socialiste