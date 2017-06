Législatives 2017 : la participation à midi en Auvergne

Selon les départements d'Auvergne, la participation varie assez fortement, mais le taux reste toujours supérieur à la moyenne nationale.

En Auvergne, on vote. Plus que dans le reste de la France en tout cas. Alors qu'à midi, le taux de participation moyen en France métropolitaine est de 17,75%, le Puy-de-Dôme affiche 19,63% (23,12% au 1er tour), le Cantal 27,10% (25,52% au 1er tour), l'Allier 22,67% (22,88% au 1er tour) et la Haute-Loire 24,51% (24,10% au 1er tour).