Législatives : le FN en embuscade dans la 6e circonscription de Seine-Maritime

Dans deux semaines, on revote ! Les législatives ont lieu les 11 et 18 juin prochains. La Seine-Maritime et l’Eure représentent 15 circonscriptions, et donc 15 députés à élire. Gros plan ce lundi sur la 6e circonscription de Seine-Maritime, l'une des plus vastes de France.

La 6e circonscription de Seine-Maritime, l'une des plus vastes de France, c'est celle de Dieppe, de Eu, et d'une bonne partie du Pays de Bray, un territoire sur lequel lorgne très clairement l'extrême droite. Marine le Pen y a fait ses meilleurs scores à la Présidentielle : 31,3% au 1er tour, et surtout 49,6% au 2nd tour. Un territoire où Nicolas Bay a donc atterri sans complexe. Le patron régional du FN y voit une « mini-France », soit un concentré des problèmes du pays, où domine le sentiment d’abandon, surtout en milieu rural.

Un Parisien parachuté

Des habitants se sentent abandonnés, tous les candidats le reconnaissent mais aucun n'estime avoir de leçon à recevoir de la part du candidat frontiste, à l'image de la centriste Blandine Lefebvre. La vice-présidente du Département, soutenue par Les Républicains, laboure le terrain depuis plus de 20 ans, et parle de Nicolas Bay comme d’ « un Parisien parachuté, qui arrive sur une circonscription qu’il ne connaît absolument pas ».

Le candidat des oubliés de la République

Blandine Lefebvre s'imagine qualifiée au 2nd tour, Sébastien Jumel aussi. Le maire communiste de Dieppe a le soutien des Insoumis, et se pose en « candidat des oubliés de la République ». Rude concurrence à gauche pour Marie Le Vern : à la présidentielle, la députée PS sortante a soutenu Benoît Hamon qui a fait 4% dans la circonscription, contre 18 pour Jean-Luc Melenchon. Marie Le Vern estime pourtant avoir agi pendant 5 ans et n'oublie pas de préciser qu'elle s'inscrira dans la majorité présidentielle si elle l'emporte.

Un candidat « En marche ! » agriculteur

La proposition fait sourire Philippe Dufour. Le candidat d'"En Marche !", agriculteur et maire du Bourg Dun, 450 habitants, estime être le seul à pouvoir représenter Emmanuel Macron : « les problèmes du quotidien, je les connais bien, puisque je les partage ». Sont également candidats par ordre alphabétique dans la 6e circonscription de Seine-Maritime : Alix Breton pour Europe Ecologie Les Verts ; David Grout pour l'UPR ; Eric Moisan pour Lutte Ouvrière.