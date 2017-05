Législatives 2017 : les enjeux dans la seconde circonscription de l'Indre

Les 11 et 18 juin prochain auront lieu les législatives. Chaque semaine, France Bleu Berry vous présente l'une des circonscriptions du Berry. Dans la deuxième de l'Indre (la Châtre-Issoudun), la sortante socialiste Isabelle Bruneau aura fort à faire pour conserver son siège.

La seconde circonscription de l'Indre couvre grosso modo la moitié est du département, de Valençay au nord, à St-Gaultier au sud, en passant par Issoudun, La Châtre et Argenton. 117.000 habitants dont un peu plus de 90.000 électeurs y vivent. Depuis 2012, c'est la socialiste Isabelle Bruneau qui en est la députée. Cette fois, douze candidats sont en lice dans un scrutin qui semble très ouvert.

La revanche de 2012 ?

Cinq candidats peuvent légitimement espérer accéder au second tour, à commencer par la sortante, Isabelle Bruneau. Quasi inconnue en 2012, elle a profité de ces cinq années pour se faire connaître, en labourant le terrain, mais son étiquette socialiste pourrait la pénaliser. Face à elle, Nicolas Forissier rêve de prendre sa revanche après sa défaite surprise au précédent scrutin. Le maire Les Républicains de la Châtre mène campagne au centre en se disant prêt à travailler avec la majorité d'Emmanuel Macron.

Les espoirs de la République en marche, du FN et de la France insoumise

La République en marche est ici représentée par une élue Modem, la maire de Heugnes, Sophie Guérin. Chef d'entreprise, elle pâtit d'un certain manque de notoriété mais peut espérer capitaliser sur l'élan qui a porté Emmanuel Macron à l'Elysée. Le candidat du Front National, Dominique Lanyi, peut également nourrir de bons espoirs, après les 25% obtenus par Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle dans cette circonscription. Pour la France insoumise, Lionel Thura espère que les près de 19% d'électeurs qui s'étaient portés sur Jean-Luc Mélenchon le 23 avril dernier lui accorderont leur confiance.

La Champagne berrichonne, avec le Boischaut-sud et le Boischaut-nord, l'une des trois régions naturelles qui composent la seconde circonscription de l'Indre. © Radio France - Sarah Tuchscherer

L'agriculture, enjeu majeur

Dans cette circonscription essentiellement rurale, l'agriculture est l'un des thèmes importants de la campagne, d'autant que la profession a connu deux années difficiles en raison, notamment, de la météo. "A la fin des années 80, on a connu des années de sécheresse terrible, se rappelle Francis Chauffeteau, céréalier installé à Fontenay, en Champagne berrichonne, mais à l'époque on avait encore un prix garanti sur les céréales. Aujourd'hui, si un aléa climatique se produit avec un problème de prix et de qualité, on prend tout de plein fouet". L'exploitant pointe du doigt les charges qui pèsent sur lui. Emmanuel Daudon, qui élève des vaches à viande à Vicq-Exemplet, et possède quelques cultures, se demande si ces charges ne pourraient pas être portées aussi, en partie, par le consommateur. Concernant l'Europe, les deux agriculteurs souhaitent une harmonisation des règles sociales et environnementales à l'échelle de l'Union. Pour autant, aucun des deux n'envisage d'en sortir : "Une politique agricole à l'échelle française est inconcevable, estime Francis Chauffeteau. On est bien content de pouvoir exporter nos excédents".

Francis Chauffeteau, céréalier et Emmanuel Daudon, éleveur. Deux activités différentes mais des attentes vis-à-vis de la politique qui se rejoignent © Radio France - Sarah Tuchscherer

A LIRE AUSSI : les enjeux dans la première circonscription de l'Indre (Châteauroux-Le Blanc)