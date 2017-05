LEGISLATIVES 2017 : Les enjeux sur la première circonscription de l'Indre

Les 11 et 18 juin, ce seront les élections législatives. France Bleu Berry part en campagne à la rencontre de vos préoccupations pour décrypter les enjeux de ce scrutin. Dans la première circonscription de l'Indre, la question de la "fracture territoriale" est au cœur des débats.

Dix candidats sont en course pour cette première circonscription de l'Indre, qui englobe Châteauroux, Chatillon-sur-Indre ou encore Le Blanc. Dans ce territoire essentiellement rural - 73% des électeurs vivent dans une commune de moins de 6.500 habitants - qui couvre un gros tiers sud ouest du département de l'Indre, plus de 80.000 citoyens sont appelés à désigner leur député.

Un risque d'éparpillement des voix

Comme à l'échelle du pays, le paysage politique s'est sérieusement recomposé depuis la précédente élection législative de 2012. Avec quasiment autant de candidats qu'à l'époque - dont deux d'ailleurs de nouveau en lice cette année - les cartes ont été sérieusement rebattues.

A commencer par la vague En Marche, qui a porté à la présidence de la République Emmanuel Macron. Le parti, devenu depuis La République en Marche, avait promis des candidats dans toutes les circonscriptions. Un temps annoncée et même officiellement investie, Elodie Farman, ingénieur agricole inconnue du grand public, a finalement renoncé... De son propre chef ou poussée au retrait par d'autres enjeux ? L'histoire le dira peut-être un jour. A sa place, c'est le candidat dissident du parti Les Républicains - lui dit "candidat libre" - François Jolivet qui a été investi.

Si En Marche a réalisé de bons scores dans cette circonscription, réunissant 62,65% des voix au second tour de la présidentielle, il faut se méfier de l'effet trompe l'oeil. Le résultat est largement gonflé par les chiffres obtenus par Emmanuel Macron à Châteauroux.

Or, la circonscription est essentiellement rurale... Et le Front national réalise de bons scores dans les petites communes. Mylène Wunch, candidate du FN, pourrait donc tirer son épingle du jeu.

Les partis traditionnels divisés

5 candidats représentent les différents courants de la gauche. Le député sortant, le socialiste Jean-Paul Chanteguet, brigue un sixième mandat.

Le Front de Gauche et la France Insoumise n'ayant pas réussi à trouver un accord à l'échelle nationale, chacun présente son champion. Ce sera Michel Fradet pour le premier. Corinne Keller sera la candidate du mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

Lutte Ouvrière a également désigné un candidat pour défendre ses valeurs. Il s'agit de Véronique Gélineaud.

Enfin, Muriel Befara a obtenu l'investiture pour Europe Ecologie les Verts.

A droite, deux candidats se réclament de l'alliance Les Républicains/UDI. Une seule a été investie : Paulette Picard, qui débute sa première campagne législative. Gilles des Gachons, candidat dissident, part donc seul au front. Ce médecin, brennou d'origine mais exerçant en région parisienne, avait, en 2002, sous la bannière UMP, été devancé de 76 voix par Jean Paul Chanteguet, sur ce qui était alors la troisième circonscription de l'Indre.

Enfin, l'UPR, le parti de François Asselineau, a désigné Jacques Charpentier pour défendre son programme.

Premier défi pour tous : remobiliser ! 35% des électeurs ne se sont pas exprimés lors du second tour de la présidentielle, le 7 mai

La fracture territoriale au cœur des préoccupations

Dans cette circonscription qui englobe donc la totalité du PNR de la Brenne et compte nombre de communes très excentrées des grands axes routiers, la question de la fracture territoriale est sur toutes les lèvres.

A commencer par la question du numérique. Véritablement le nerfs de la guerre pour les élus locaux. "C'est indispensable aujourd'hui, assène le maire de Mezières-en-Brenne, Jean Louis Camus. Pour la sécurité des habitants, pour le tourisme, pour l'emploi, pour faire venir des entreprises... C'est capital. Il fait que la ruralité prenne ce virage. Et quand on voit que l'abonnement à la fibre optique coûte 1.000 euros par mois en zone rurale contre 29,90 euros en ville... Elle est là la fracture territoriale !"

Un déploiement incontournable pour tenter de ne pas perdre d'entreprises et, mieux encore, encourager de nouvelles à venir s'installer. Les élus en sont convaincus : il y va de la survie du monde rural.

Oulches, par exemple. Petit village de 400 habitants au sud du Blanc. Deux entreprises y sont implantées. Mais il n'y a plus de petits commerces "Dire qu'on aimerait avoir une boulangerie, évidemment... On a abandonné. On ne se mobilise plus sur la création de commerces en milieu rural. On préfère miser sur autre chose. Le tourisme par exemple" explique fataliste le maire, Claude Mériot.

Autre problématique : la mobilité. Éloignés des grands axes, les habitants d'Oulches sont contraints d'avoir une voiture. Pour Claude Mériot, c'est un vrai problème pour le budget des ménages. "Je suis pour la création d'un système un peu sur le modèle du Pass Navigo [NDLR : carte de transport en commun en fonctionnement dans la région parisienne]... Il faut aider les gens à se déplacer..."

Les habitants des petites communes pointent également du doigt la fuite des services publics qui laisse souvent une alternative : soit faire plus de kilomètres pour rejoindre la commune qui a gardé sa Poste ou sa Trésorerie par exemple, soit passer par le numérique via la dématérialisation d'un grands nombres de démarches. Sur le bord du chemin, dans un cas comme dans l'autre, les plus fragiles. Et notamment les personnes âgées.

Enfin, la question de l'accès au soin est prégnante. Avec de moins en moins de médecins, la désertification médicale est une réalité en zone rurale.

Pour autant, Claude Mériot et Jean Louis Camus en sont certains, la ruralité est vouée à un grand avenir pour autant qu'elle sache se réinventer.

"Nous avons une qualité de vie incroyable. C'est notre richesse. On a une carte à jouer" assure le maire de Mezières-en-Brenne.

La circonscription en chiffres

80.306 électeurs

82 communes

10 candidats déclarés au 17 mai 2017

