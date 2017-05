LÉGISLATIVES 2017 : Les enjeux sur la troisième circonscription du Cher

Les 11 et 18 juin, ce seront les élections législatives. France Bleu Berry part en campagne à la rencontre de vos préoccupations pour décrypter les enjeux de ce scrutin. Dans la troisième circonscription nous mettons l'accent sur les problèmes de désertification médicale

La 3e circonscription du Cher est la plus vaste du département. Elle occupe pratiquement la moité de sa superficie incluant au Nord une partie de Bourges, à l'Est la Charité/ Loire et toutes les communes au Sud de cette ligne : 165 communes au total rassemblant 86.200 électeurs.

Depuis 1997, cette circonscription est partage entre le député sortant socialiste Yann Galut et le maire LR de Dun-sur-Auron Louis Cosyns Chacun a exercé 2 mandats de députés. Louis Cosyns de 2002 à 2012, Yann Galut de 1997 à 2002 puis de 2012 à cette année. Jusqu'ici les deux ténors politiques ne laissaient que des miettes à leurs concurrents et n'ont jamais été contraints à une triangulaire mais cette année les choses pourraient changer.

Cartes rebattues

Le premier tour de la présidentielle a fait voler en éclats les partis traditionnels. De nouveaux mouvements ont émergé et le Front National a réalisé des records historiques. Particulèrement dans cette 3e circonscription : Marine Le Pen y a fait ses plus gros scores du Cher. En tête au premier tour à plus de 26% elle a passé au second la barre des 41% de voix. Mais Emmanuel Macron a lui aussi rassemblé largement 21% des suffrages au premier tour puis 58% au second. A 18.4% La France Insoumise fait une belle percée. Le Parti des républicains affaibli demeure cependant une des principales forces politiques. François Gillon a récolté 18.7% des voix au premier tour. En revanche le PS s'est effondré. Benoit Hamon n'a recueilli que 5.2% des suffrages.

Prime à l'expérience ou à la nouveauté ?

Pour le député sortant Yann Galut le seul atout est désormais son expérience et sa notoriété tout comme pour son meilleur ennemi Louis Cosyns. Mais dans le contexte particulier des dernières élections marquées par un fort rejet des élites en place. Cet atout en est-il réellement un ? En face d'eux des novices tels que Jordan Le Goïc 31 ans du Front National, Jean Riffet 57 ans de la France Insoumise et le futur candidat de la République En Marche pas encore désigné. Tous en tout cas se présentent pour la première fois aux législatives mais fort des importants scores réalisées par leurs leaders nationaux respectifs. Ces scores reflètent-ils réellement l'état de la base électorale pour ces législatives. Les candidats le découvriront le 11 juin. ce qui est sûr c'est que la dispersion des voix constatées au premier tour pourrait conduire à des triangulaires voire quadrangulaires. Une dispersion des voix accentué encore par des candidatures UDI, PCF et Lutte Ouvrière qui peut faire très mal aux sortants et provoquer de grosses surprises.

Mandat national teinté de local

Les campagnes des législatives sont toujours ambiguës. Les députés occupent un mandat national de législateur et n'ont pas de pouvoir exécutif sur leur circonscriptions. Malgré tout ces parlementaires sont aussi considérées par l'électorat et, pour certains, se considèrent eux-même comme des représentants de leur territoire au sein de la représentation nationale. Dans leurs thèmes de campagnes de nombreux candidats choisissent donc d'appuyer sur les problématiques particulières bien connues de nos territoires ruraux

Désertification médicale

La désertification médicale, c'est un problème connu en Berry, pas seulement en campagne ailleurs. Dans le Cher comme dans l'Indre même les villes ne sont pas épargnés par la disparition lente des médecins toutes spécialités confondues. Et la 3e circonscription n'y échappe pas.

En 10 ans les taux de densité médicale ont baissé de 20 % dans le Cher pour les médecins généralistes. Et la Pyramide des ages est plus que jamais inquiétante ! 56% des praticiens toutes spécialités confondues ont plus de 55 ans.

Malgré tout des modèles existent. La 3e circonscription du Cher est ainsi relativement bien pourvue en hôpitaux. 3 sites de l'hopital psychiatrique George Sand sont répartis sur son territoire à Bourges, Dun-sur-Auron et Chezal-Benoit. Celui de Saint-Amand adossé à la clinique privée, des Grainetières représente un pole de Santé essentiel pour les habitants. L'emploi, la fracture numérique, la fuite des services publics sont quelques autres des dossiers principaux sur cette circonscription.

Les candidats de la 3e circonscription du Cher

7 candidats déclarés au 10 mai 2017 :

- Louis Cosyns,64 ans maire de Dun-sur-Auron (Les Républicains)

- Yann Galut,51 ans, député sortant (Parti Socialiste)

- Jordan Le Goïc, 31 ans (FN),

- Jean Riffet 57 ans (France insoumise). 06.10.07.71.02

- Magali Bessard, conseillère municipale de Bourges (Parti Communiste Français) ;

- Olivier Béatrix, 47 ans maire de Germigny L'Exempt (Union des Démocrates et Indépendants )

- Eric Bellet ouvrier (Lutte Ouvrière)

La troisième circoncription de l'Indre en chiffres :

86222 électeurs

165 communes

7 candidats déclarés au 10 mai 2017