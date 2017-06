Législatives 2017 : les résultats du 2nd tour dans les Landes

On connait les trois nouveaux députés élus dans les Landes. Deux députés de La République en Marche, Geneviève Darrieussecq et Lionel Causse et un député du Parti Socialiste, c'est Boris Vallaud.

Dans les Landes les trois nouveaux députés sont Geneviève Darrieussecq (La République en Marche) dans la première circonscription, Lionel Causse (La République en Marche) dans la deuxième circonscription et Boris Vaullaud (Parti Socialiste) dans la troisième circonscription.

Geneviève Darrieussecq élue députée dans la première circonscription

Avec 49 000 votants, Geneviève Darrieussecq est élue avec 63,65 % face à à Renaud Lagrave qui obtient 36,35% des voix

Lionel Causse élu député dans la deuxième circonscription

Boris Vallaud élu député dans la troisième circonscription

