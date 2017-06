Législatives 2017 - Manuel Valls, candidat en Essonne, joue sa survie politique

Difficile de s'y retrouver dans la 1er circonscription de l'Essonne. L'ancien Premier ministre socialiste est candidat Divers gauche. En face de lui, pas de candidat PS ou La République en Marche mais entre autre un candidat communiste soutenu par le candidat PS de la présidentielle, Benoît Hamon.

Vingt-deux candidats se présentent aux élections législatives de juin 2017 dans la 1er circonscription de l'Essonne. Parmi ces candidats, il y a Manuel Valls. L'ancien Premier ministre socialiste avait demandé l'investiture de La République en Marche. Il ne l'a pas obtenue. Son appel à voter Emmanuel Macron pour la présidentielle l'a éloigné de son parti et il n'a pas eu non plus l'investiture du PS. Il se présente, selon ses propres mots, en "homme libre" et sans étiquette.

Petite vengeance entre amis

En face de lui, Manuel Valls n'aura pas de candidat La République en Marche et il n'aura pas non plus de candidat socialiste. Il aura quand même un candidat communiste, Michel Nouaille qui peut compter sur l'appui du socialiste Benoît Hamon. Même si Benoît Hamon soutient d'autres candidats opposés à des candidats socialiste ou investis par le PS, il semblerait bien que le candidat socialiste malheureux de la présidentielle n'ait toujours pas digéré la trahison de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre, qui avait promis de le soutenir après la primaire à gauche, n'a pas respecté ses engagements. Il a finalement appelé à voter pour Emmanuel Macron. Cela explique peut-être le soutien de Benoît Hamon à l'adversaire de Manuel Valls pour ces législatives

La France insoumise face à Manuel Valls

Le vrai risque pour Manuel Valls, c’est la candidate de la France Insoumise, Farida Amrani, 40 ans, conseillère municipale Front de Gauche élue en 2014. Elle est portée par la vague Jean-Luc Mélenchon. A Evry, au 1er tour de la présidentielle, c’est lui qui est arrivé en tête avec près de 35% des suffrages. Du coup, cela donne des ailes à Farida Amrani qui est persuadée qu'elle sera au second tour et qu'elle peut gagner cette élection.

Candidatures 1er tour

Essonne - 1ère circonscription