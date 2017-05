Législatives 2017 : Marie-Noëlle Tribondeau (PS) candidate sur la deuxième circonscription

La Maire de Bierné se présente pour la deuxième fois aux Législatives. L'agricultrice de 62 ans se définit comme une femme de conviction et libre.

Marie-Noëlle Tribondeau avait créé la surprise en 2012 en arrivant en tête du premier tour des Législatives avec un peu plus de 30% des voix. Il y a 5 ans, le député sortant UMP, Marc Bernier avait décidé de ne pas se représenter. Le champ était donc libre. Beaucoup de candidats s'étaient lancé dans la bataille, et même trois de la Droite et du Centre. Mais Marie-Noëlle Tribondeau avait devancé tout le monde au premier tour. Elle avait tellement créé la surprise que le Premier Ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, était venu à Bierné la soutenir. 5 ans plus tard, elle a décidé de repartir au combat. Cette fois en tant que Socialiste car l'élue locale a pris sa carte au PS en 2013.

Des élections très politiques?

Ces Législatives arrivent très vite après la Présidentielle, une Présidentielle qui a laissé beaucoup d'élus dans le doute et l'incertitude. Les partis traditionnels sont en train d'imploser. Le Parti Socialiste bien sûr ne fait pas figure d'exception. Et puis c'est Emmanuel Macron qui a été élu Président de la République. Est-ce que les candidats de la République en Marche vont surfer sur cette vague présidentielle? Marie-Noëlle Tribondeau, bien sûr, ne l'espère pas, elle qui compte sur son expérience d'élue de terrain pour faire la différence. Marie-Noëlle Tribondeau a choisi comme suppléant le Lavallois Antoine Caplan, 34 ans, co-secrétaire fédéral du PS en Mayenne depuis la démission de Jean-Pierre Le Scornet.