Législatives 2017, mode d'emploi : le calendrier

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochain. Mais les candidatures doivent être déposées avant le vendredi 19, et répondre à un certain nombre de critères.

Les candidats pourront s'inscrire entre le lundi 15 mai à 9 heures, et le vendredi 19 mai à 18 heures. C'est le délai défini par la loi, au-delà de cette date, impossible de déposer sa candidature. Le dossier doit être remis en main propre par le (la) candidat(e) ou son (sa) suppléant(e), à la Préfecture de l'Isère.

18 ans révolus le jour du premier tour

Pour se présenter il existe plusieurs critères. Ne pas être sous le coup d'une sanction d'inéligibilité, évidemment, mais aussi avoir atteint sa majorité le jour du premier tour. Toute personne née avant le 10 juin 1999 peut donc être candidate, à condition d'être inscrite sur les listes électorales.

Possible de se présenter n'importe où

En revanche, pas de limite géographique : pour être candidat dans une circonscription il n'est pas nécessaire de voter à cet endroit. Cela autorise ce qu'on appelle communément les "parachutages", lorsqu'un candidat n'est pas originaire de la circonscription dans laquelle il se présente.

Pas de candidatures multiples

Enfin quelques règles : il est interdit de se présenter contre un député devenu ministre dont on faisait l'intérim au moment du dépôt des candidatures. Il est également interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions, même en tant que suppléant.

Une fois tout ces critères remplis et les candidatures validées, il reste aux partis à publier la liste des candidats affiliés à son parti, avant le 25 mai. Après le premier tour, les candidats ont jusqu'au mardi pour recommencer la procédure et se présenter au second.