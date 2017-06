Législatives 2017 : Olivier Joly cultive son indépendance dans l’Ondaine et le Pilat

Olivier Joly, ancien patron d’une enseigne de bricolage, maire de Saint-Just-Saint-Rambert est candidat à la députation dans la quatrième circonscription de la Loire . Et son mot d’ordre c’est la liberté.

Il insiste: il est libre, sans investiture et sans parti de rattachement. Olivier Joly, le maire de Saint-Just-Saint-Rambert se présente dans la quatrième circonscription de la Loire, celle du Pilat et de l'Ondaine. Une élection très ouverte dans une circonscription où le député sortant Dino Cinieri se représente pour un quatrième mandat.

Olivier Joly qui a fait une campagne de terrain. Depuis mars, il a tenu 30 réunions publiques. Et une de ces premières propositions, c'est la limitation à deux mandats. Même s'il s'en défend, c'est sans aucun doute un tacle à l'encontre de celui qui tient la circonscription depuis 3 mandats. « On ne peut pas faire de la politique une profession. On doit laisser la représentativité s’exercer pour que toutes les générations, tous les sexes, tous les origines soient représentés à l’Assemblée Nationale. Elle ne doit pas être sclérosée par des personnes qui confisquent cette représentation. »

Et à Saint-Just-Saint-Rambert, le maire candidat pour la députation, forcément ça ne laisse pas indifférent. En revanche pour le positionnement politique c'est un peu plus compliqué. Beaucoup ont imaginé qu’il pourrait solliciter l’investiture de la République en Marche ! Olivier Joly répond : surement pas.

« Je n'ai pas attendu une investiture qui serait arrivé depuis 15 jours ou trois semaines. Une investiture qui serait venue d’un parti politique, d’en haut, pour dire : toi tu as le droit d’y aller. Voilà le tract que l’on t’a écrit. Et maintenant c’est à toi d’aller sur le marché pour vendre ce que nous avons décidé à Paris. Non ! »

Et un de ces principaux soutiens, l'ancien député Jean-François Chossy insiste sur la liberté du maire de Saint-Just-Saint-Rambert. « Les parti aujourd’hui ça n’a plus aucun sens. Donc il est libre de dire ce qu’il veut, de voter ce qu’il veut. Dans le bon sens des choses. Pas de façon partisane » Et si dans le passé Olivier Joly a longtemps soutenu Nicolas Sarkozy, lors de la présidentielle, il s'est bien gardé de dire le moindre mot.

Les candidats de la quatrième circonscription de la Loire :

Léo Chavas (La France Insoumise).

Dino Cinieri (LR), député sortant.

Jean-Christophe Debens (UPR).

Christophe Faverjon (PCF), maire d'Unieux.

Gérard Guillaumin.

Raphaëlle Jeanson (FN), élue au conseil municipal de Saint-Étienne, candidate aux élections législatives de 2012 sur la 2e circonscription.

Olivier Joly (divers droite), maire de Saint-Just Saint-Rambert, ancien candidat à la présidence de la fédération Les républicains de la Loire.

David Kauffer (La République en Marche).

Françoise Leclet (LO).

Patrick Mignon (Debout la France).

François Shematsi (L'Union des Patriotes).

Pascal Thomas ("M100%").

