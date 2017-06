Législatives 2017 : participation en baisse en Gironde à 12h par rapport au premier tour

Quatre heures après l’ouverture des premiers bureaux de vote en Gironde, le taux de participation au second tour est de 16,52% contre 19,27% au premier tour.

Sur les 1,1 millions d’inscrits en Gironde seulement 16,52% se sont déplacés ce matin contre 20,48% au second tour des législatives en 2012 et 25,40% en 2007.

En Nouvelle-Aquitaine, le score est supérieur : 19,65 % des électeurs ont voté. Mais le taux reste en baisse par rapport au premier tour. Dimanche dernier dans la région le taux de participation était de 21,32% à la mi-journée.

Sur l’ensemble du pays, faible participation également. A la mi-journée 17,75% des électeurs ont voté contre 19,24% dimanche dernier à la même heure.

En 2012, le taux de participation pour le second tour des législatives était de 21,41% sur toute la France.

Si l’on compare à la dernière présidentielle, la baisse est de 12 points en Gironde. Au second tour, le 7 mai, 28,63% des électeurs girondins avaient effectué leur devoir citoyen à 12h.

Fermeture à 18h, 19h ou 20h

En Gironde, les bureaux ferment à 18h dans les circonscriptions les plus rurales (8ème, 9ème, 11ème et 12ème), à 19h dans les 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 10ème. Et enfin à 20h dans les deux circonscriptions bordelaises ainsi que sur la 3ème (Bègles, Talence, Villenave).