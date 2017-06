Législatives 2017 - Philippe Chalumeau en ballotage favorable dans la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire

Le candidat de la République en Marche recueille plus de 36% des voix. Il affrontera le député sortant, le socialiste Jean-Patrick Gille devancé de 20 points.

Les électeurs de la première circonscription d'Indre-et-Loire ont donc placé largement en tête le candidat de la République En Marche. Philippe Chalumeau, recueille plus de 36,29% des voix et devance le député sortant de plus de 20 poins. Jean-Patrick Gille, PS, obtient 15,14% des voix. Il devance de justesse le candidat de la France Insoumise, Claude Bourdin, qui recueille 14,32% des suffrages. En quatrième position, et c'est un revers pour l’adjointe au maire de Tours voire le maire lui même, Céline Ballesteros recueille 13% des suffrages. Le FN et Laurence Lecardonnel s'effondre : 5,26% des voix.

Pour l'instant, il faut rester prudent. Les français et les françaises souhaitent être cohérents et donner une majorité au Président pour mettre en place sa politique. Philippe Chalumeau

Dans cette circonscription, ce qui frappe aussi c'est le niveau de l'abstention : 50,5%, un record. Pour Jean-Patrick Gille, député PS sortant, c'est cette réserve qu'il faudra tenter de mobiliser au second tour pour espérer l'emporter. Car les réserves semblent minces, même avec les 14% de la France Insoumise.

Les résultats dans la première circonscription