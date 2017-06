Législatives 2017 : pronostics ouverts dans l' immense 4 ème circonscription de l'Hérault

Difficile de faire des pronostics dans la 4 ème circonscription de l' Hérault :avec 15 candidats et surtout un territoire immense, de Mèze à Ganges . Ce qui est sûr, c'est que le député sortant PS, Fréderic Roig est en grand danger.

Comment faire campagne en un mois dans une aussi grande circonscription qui va des bords de l'étang de Thau aux contreforts des Cévennes et qui comptent 93 communes. Dans ce cas plus qu'ailleurs, il faut soit être implanté et connu ou tout miser sur son étiquette politique ..Ça a marché en 2012 pour le socialiste Frederic Roig porté par le vent de la présidentielle, il a gagné l'élection, ce vent a changé de sens et souffle contre le maire de Pégairolles-de-l Escalette .Lors du 1er tour de la présidentielle, Benoit Hamon a fait 5%.

les Républicains à la tête de la circonscription pendant 10 ans avant lui sont en perte de vitesse ..De plus la candidate officielle Laurence Cristol, élue de Saint Clément de Rivière aura face à elle à un candidat dissident, le conseiller municipal de Mèze Gilles Phocas qui porte les couleurs de Debout la France .

Alors qui peut se qualifier pour le second tour ?

Si on regarde les résultats des dernières élections , le Front National emmené par le général en retraite et conseiller régional Francois Gaubert devrait être au second tour . Le FN réalise de gros scores dans le sud de la circonscription à Mèze, à Poussan ,Marine Le Pen dépassait les 50% au second tour de la présidentielle.

La France Insoumise a une carte à jouer, plus implantée au nord du département , son candidat, Etienne Hayem, altermondialiste, compte s'appuyer sur les bons scores de Jean Luc Mélenchon en tête du 1er tourde la présidentielle à Lodève , à Ganges avec près de 30% des voix .

La vraie inconnue concerne le candidat de la République En Marche Jean-François Eliaou , va-t-il être porté par le vent Macron , moins fort en zone rurale qu'en ville .

Les autres candidats sont :

Jacques Dourau (577 les Indépendants)

Laurent Docon (DVG)

Georges Scotto di Fasano (Lutte Ouvrière)

Claude Feral (Nouvelle Donne)

Laurent Dupont (EELV)

Florian Vire (PCF)

Manuela Viaene (UPR)

Mimose Lebon (ECO)

Julie Péréa (SP)