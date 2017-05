Législatives 2017 : qu'attendent les électeurs de la 1e circonscription de Côte-d'Or ?

La campagne des législatives a officiellement démarré. Les 11 et 18 juin prochain, les électeurs devront départager les 68 candidats présents dans les cinq circonscriptions de Côte-d'Or. Mais qu'attendent-ils de leurs futur(e)s député(e)s ? Reportage dans la première circonscription.

Les 11 et 18 juin prochain, les électeurs de Côte-d'Or pourront aller glisser leur bulletin dans l'urne pour départager les 68 candidats qui se présentent pour les cinq circonscriptions de Côte-d'Or. Des citoyens qui attendent beaucoup de leurs futurs représentant(e)s à l'Assemblée nationale.

Paroles d'électeurs (ices)

Aujourd'hui, on vous propose d'entendre ce que souhaitent les électeurs(ices) de la 1e circonscription. Une circonscription qui regroupe les cantons de Dijon V, VI, VII et Fontaine-lès-Dijon ou encore Daix, Messigny-et-Ventoux, Ahuy, ou encore Brognon. Soit plus de 100.000 habitants. Qu'attendent-ils de leur futur(e) député(e) ?

Extraits :

"Il faut qu'on aide réellement les entreprises locales à embaucher"

"Aider des services comme la Poste et tous les services de proximité, et surtout conserver les services publics !"

"Améliorer l'habitat, et faire un peu plus d'écologie et ensuite mieux s'occuper des enfants "

" Il faut que les députés restent fidèles à tout ce qui va nous conforter dans l'Europe, avec la construction d'une vraie défense européenne"

" Que l'on pense enfin aux retraités car ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu d'augmentation alors que la CSG va augmenter , qu'on pense à nous ce serait pas mal !"

