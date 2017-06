Législatives 2017 : qui est Didier Baichère, le nouveau député REM des Yvelines ?

Didier Baichère, La République en Marche, a été élu dimanche député de la première circonscription des Yvelines avec 51,06% au second tour des législatives 2017.

Didier Baichère, 46 ans, est marié et père de trois enfants. Il habite à Versailles et il travaille à Guyancourt. Il est directeur des ressources humaines dans des grands groupes internationaux du secteur des hautes technologies et de la Défense. Il est aussi spécialiste des réseaux sociaux.

En 2014, Didier Baichère est un élu de l'opposition au conseil municipal de Versailles. En avril 2016, il rejoint En Marche! et les soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron.