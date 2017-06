Législatives 2017 : qui est Elsa Faucillon, PC, la nouvelle députée des Hauts-de-Seine ?

Elsa Faucillon, a été élue dimanche députée de la première circonscription des Hauts-de-Seine avec 55,18% au second tour des élections législatives 2017.

Elsa Faucillon, communiste, a 35 ans. Elle est née à Amiens et elle a grandi à Colombes en région parisienne. Elle habite à Gennevilliers. Elle a un enfant. Elle est titulaire d'un Master 2 de conception et mise en oeuvre de projets culturels. Elle milite au PC depuis 2005 et l'épisode du CPE.

En 2014, elle est conseillère municipale à Gennevilliers, en 2015 elle est élue conseillère départementale.