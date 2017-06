Législatives : qui est Emmanuelle Anthoine (LR), la nouvelle députée de la 4e circonscription de la Drôme ?

Emmanuelle Anthoine (LR) a été élue députée de la 4e circonscription de la Drôme avec 58% des voix au second tour des élections législatives. Elle a battu Latifa Chay, la candidate de La République En Marche.

Emmanuelle Anthoine, 52 ans, a une histoire avec les quatre coins de sa circonscription : elle est née à Saint-Vallier, habite à Hauterives et tient son cabinet d'avocat à Romans. Elle exerce depuis 1989, en droit civil et droit des affaires. L'activité du cabinet périclite un peu depuis qu'elle s'est engagée en politique admet-elle.

Emmanuelle Anthoine est première adjointe à Hauterives et Conseillère Départementale de la Drôme. Elle y occupe le poste de vice-présidente en charge de l'Education, mais elle a promis pendant la campagne des législatives qu'elle quitterait cette vice-présidence pour dégager du temps pour son mandat de députée. Au Département, elle a d'abord été suppléante de Gabriel Bianchéri. Elle l'a remplacé à sa mort, en janvier 2011, puis a été réélue en 2015. Elle a adhéré à ce qui s'appelait alors l'UMP en 2011.

Emmanuelle Anthoine, lors d'une opération de tractage à Romans le 15 juin 2017 © Radio France - Nathalie Rodrigues

Pendant la campagne, Emmanuelle Anthoine a assuré qu'elle serait une députée d'opposition constructive. Elle voterait les lois pertinentes proposées par la majorité de la République En Marche mais contesterait d'autres projets, comme l'augmentation de la CSG. Elle compte aussi défendre la ruralité face au "Président des grandes métropoles".

Sur un plan plus personnel, Emmanuelle Anthoine est mariée et a deux enfants, de 21 ans et 18 ans.