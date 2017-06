Législatives 2017 : qui est Jacques Maire le nouveau député REM des Hauts-de-Seine ?

Jacques Maire, La République en Marche, a été élu dimanche député de la huitième circonscription des Hauts-de-Seine avec 61,03% au second tour des élections législatives 2017.

Jacques Maire, 55 ans, est marié et père de deux enfants. Il est breton.

Il habite Meudon depuis 14 ans. Il est diplomate de formation. C'est un fervent défenseur de l'Europe.

Il a été conseiller à l’Ambassade de France à Alger puis auprès de Jacques Delors et de Pierre Bérégovoy au service de la construction de l’Union Politique, et l’Union Economique et Monétaire. Il rejoint AXA où, de 2002 à 2012, il exerce comme directeur de ressources humaines. Il a fait un passage au quai d’Orsay, à la demande de Laurent Fabius, pour prendre en charge la stratégie de la diplomatie économique et mobiliser le réseau diplomatique au service des entreprises françaises. Il est aujourd’hui "Ambassadeur" thématique auprès du ministère des Affaires étrangères.

Il s'est engagé dans le monde associatif. Il est administrateur d'Action contre la Faim.