Législatives 2017 : qui est Jean-Louis Bourlanges le nouveau député REM des Hauts-de-Seine ?

Jean-Louis Bourlanges, La République en Marche-MoDem, a été élu dimanche député de la douzième circonscription des Hauts-de-Seine avec 57,92% au second tour des élections législatives 2017.

Jean-Louis Bourlanges, 70 ans, est un ancien député européen UDF. Il est professeur agrégé et membre honoraire de la Cour des comptes. Il a écrit plusieurs livres. Il est né à Neuilly-sur-Seine.

Jusqu'en 1999, il préside le Mouvement Européen-France.

Fin 2007, il abandonne son mandat de député européen. Il soutient François Bayrou au premier tour de l'élection présidentielle. Il appelle à voter pour Nicolas Sarkozy au second tour. Après l'élection présidentielle, il s'éloigne de François Bayrou et du MoDem qui, pour lui dit-il, ne représente plus le centrisme.

Il soutient Emmanuel Macron durant la campagne pour la présidentielle.